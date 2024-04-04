Ціни на мідь сягнули 14-місячного максимуму через побоювання щодо постачання — Finance.ua

Ціни на мідь сягнули 14-місячного максимуму через побоювання щодо постачання Сьогодні 21:33 — Банківські метали

Ціни на мідь підскочили до найвищого рівня за останні 14 місяців, оскільки інвестори активно скуповують цей важливий для промисловості метал на тлі зростання ризиків скорочення постачання та сподівань на глобальне відновлення попиту.

Про це повідомляє агентство Bloomberg.

Ціни зросли на цілих 1,5% після того, як коментарі голови Федеральної резервної системи США Джерома Пауелла підтримали цінове ралі, яке розпочалося на початку лютого через стрімке зростання ризиків щодо постачань.

Перебої на великих рудниках змусили металургійні заводи платити рекордно високі ціни, щоб отримати видобуту руду. У відповідь на це, китайські заводи, які виробляють понад половину очищеної міді у світі, близькі до того, щоб реалізувати спільне скорочення виробництва.

Водночас, перші ознаки повернення до зростання у глобальному виробничому секторі породжують сподівання на те, що посилення ринкових умов може допомогти міді досягти нових рекордів.

Побоювання щодо попиту в будівельному секторі Китаю та інших ключових галузях промисловості все ще залишаються значними, а сезонне зниження активності триває довше, ніж сподівалися оптимістичні інвестори. Однак, крім Китаю, зростають очікування, що масштабні інвестиції Індії в інфраструктуру та світове захоплення штучним інтелектом відкриють значні нові напрямки зростання попиту на мідь.

Економічна Правда За матеріалами:

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