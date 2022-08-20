Ціни на квартири обвалилися: з якими знижками купують — Finance.ua

Ціни на квартири обвалилися: з якими знижками купують Вчора 12:27 — Нерухомість

В Україні вартість квартир обвалилася. У Києві та інших великих містах, які постраждали від обстрілів російських окупантів, ціни знизилися щонайменше на 30%. Власники дорогої нерухомості змушені були зменшити вартість до 55%. В результаті «однушку» у столиці неподалік метро можна купити за 40-60 тис. доларів.

Найважча ситуація у забудовників, які не встигли завершити будівництво до початку повномасштабної війни. Через інфляцію та девальвацію матеріали та роботи різко подорожчали, тоді як ціни зафіксовано в договорах.

Але найбільша проблема: попиту немає. Інвестувати гроші у нерухомість українці не готові. Якщо житло і купують, то тільки для того, щоб одразу використати для проживання. Ризикувати інвестиціями у недобудовані об’єкти охочих немає. «Первинний ринок лежить», — розповідає аналітик консалтингової компанії «SV Development» Сергій Костецький.

Адекватних продавців небагато

«Якщо ви поглянете на кількість угод, то вони досягли лише 13% від угод аналогічного місяця минулого року», — говорить Костецький. На одного покупця — десятки квартир на ринку. При чому ті ціни, які можна побачити на сайтах агентств нерухомості й у профільних порталах, реальній ситуації на ринку не відповідають.

Часто продавці відмовляються вказувати «адекватні ціни», а натомість публікують свої «хотілки», розповідає рієлторка Юлія Смирнова. За її словами, лише близько 20% готові відразу ж вказувати ту вартість, з якою можна знайти покупця. І це щонайменше на 30% (а іноді й 55%) менше від цін, які можна було вказати в січні.

«Попит знизився порівняно з рівнем до 24 лютого не менш ніж на 60-70%. Пропозицій, які є на ринку, побільшало. Але тих адекватних власників, які розуміють, що продати квартиру за довоєнною ціною неможливо, одиниці. Дай боже, якщо 20-30% адекватних людей. Зараз продають, а не просто тримають оголошення, лише люди, які ухвалили остаточне рішення, що не повертатимуться в Україну, і їм потрібно продати житло», — розповідає Смирнова.

«Якщо ви хочете реально продати, то ціна повинна бути на 20% нижчою, ніж у сусіда. Загалом станом на зараз ціна на 25-30% нижча, ніж за аналогічний період минулого року. Раніше можна було квартиру продати за тиждень-два. Зараз чекають місяцями», — каже Костецький.

Що буде з цінами на квартири

Доки не закінчиться війна, розраховувати на значне відновлення не варто.

«Перспектив у ринку нуль. Заробити, активізувати ринок, поки триває війна, неможливо. Ціни варіюватимуться виключно ситуативно», — каже аналітик. Щоб зробити прогноз, потрібно бути військовим експертом, а не фахівцем ринку нерухомості.

Однак усе ж таки про певні тенденції можна говорити вже зараз. Кількість новобудов знижуватиметься, інвестиції вже зупинилися, і вплив цього чинника лише посилиться. Покупний попит, імовірно, знижуватиметься найближчі кілька років. Принаймні такий прогноз економіки України озвучують у Нацбанку.

«Коли у мене запитують, коли варто купувати квартиру, я говорю: купуйте і продавайте тоді, коли вам потрібно», — радить Смирнова.

Обозреватель За матеріалами:

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