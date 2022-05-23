Ціна долара в банках та в обмінниках зрівняється: яким буде курс — Finance.ua

Ціна долара в банках та в обмінниках зрівняється: яким буде курс
Курс іноземних валют в Україні після зняття обмежень Національним банком невдовзі має стабілізуватися.
Про це в ефірі єдиного марафону українських новин висловила голова ради Незалежної асоціації банків Олена Коробкова.
За її словами, для вирівнювання ситуації після подібних рішень НБУ необхідно 2-3 тижні, проте вже приблизно через 10 днів в Україні можна буде спостерігати нормалізацію курсу, що приведе до того, що вартість валюти на білому та сірому ринках стане приблизно однаковою.
Коробкова очікує, що в обмінниках курс долара після цього періоду закріпиться на рівні 34-36 гривень.
Вона наголосила, що рішення НБУ зняти частину обмежень з курсу пов’язане з необхідністю попередити таке явище, як «валютний туризм», коли українці виїжджали за кордон, міняли там свої заощадження на долари, а потім поверталися до України та продавали його за 35-36 гривень.
«Така ситуація під час війни абсолютно неприйнятна, коли існує сірий валютний ринок з котируваннями на 30% вищий від офіційного курсу», — додала вона.
Довідка Finance.ua:
Нагадаємо, 21 травня НБУ скасував обмеження на курс, за яким банки можуть продавати валюту населенню;
це рішення вже розкритикував співзасновник Monobank Олег Гороховський.