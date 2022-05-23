Ціна долара в банках та в обмінниках зрівняється: яким буде курс — Finance.ua

Ціна долара в банках та в обмінниках зрівняється: яким буде курс

Вчора 15:01 — Валюта

Ціна долара в банках та в обмінниках зрівняється: яким буде курс

Курс іноземних валют в Україні після зняття обмежень Національним банком невдовзі має стабілізуватися.

Про це в ефірі єдиного марафону українських новин висловила голова ради Незалежної асоціації банків Олена Коробкова.

За її словами, для вирівнювання ситуації після подібних рішень НБУ необхідно 2-3 тижні, проте вже приблизно через 10 днів в Україні можна буде спостерігати нормалізацію курсу, що приведе до того, що вартість валюти на білому та сірому ринках стане приблизно однаковою.

Коробкова очікує, що в обмінниках курс долара після цього періоду закріпиться на рівні 34-36 гривень.

Вона наголосила, що рішення НБУ зняти частину обмежень з курсу пов’язане з необхідністю попередити таке явище, як «валютний туризм», коли українці виїжджали за кордон, міняли там свої заощадження на долари, а потім поверталися до України та продавали його за 35-36 гривень.

«Така ситуація під час війни абсолютно неприйнятна, коли існує сірий валютний ринок з котируваннями на 30% вищий від офіційного курсу», — додала вона.

Довідка Finance.ua:

Нагадаємо, 21 травня НБУ скасував обмеження на курс, за яким банки можуть продавати валюту населенню;

це рішення вже розкритикував співзасновник Monobank Олег Гороховський.



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