Число орендарів квартир у Києві відновилося на 75% від довоєнного рівня — Finance.ua

Медіана ціни 1-кімнатної квартири закріпилась на позначці 8000грн.
Відновлення ринку в динаміці
Довідка
Finance.ua:
Пропозиції житла у Києві суттєво перевищують кількість орендарів. Про це пише «Забудовники України». Багато орендодавців, які втратили клієнтів після початку війни, готові пропонувати житло за зниженими цінами до кінця року. Але навіть за 6 тис. грн квартиру здати непросто — пропозиція в рази перевищує попит;
кредити на купівлю квартири або авто, знищених під час війни, спишуть: Голова Комітету ВР з питань податкової політики Данило Гетманцев розповів, що готується законопроєкт, згідно з яким кредити за купівлю квартири чи авто, знищених під час війни, будуть списані.
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