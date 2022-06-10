Число орендарів квартир у Києві відновилося на 75% від довоєнного рівня — Finance.ua
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Число орендарів квартир у Києві відновилося на 75% від довоєнного рівня

Вчора 20:01Нерухомість
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Київ поступово відновлюється. Якщо порівняти з даними до повномаштабного вторгнення, то кількість шукачів квартир відновилась до 75%.
Про це йдеться в статистиці додатку bird.
Медіана ціни 1-кімнатної квартири закріпилась на позначці 8000 грн.
Відновлення ринку в динаміці
Число орендарів квартир у Києві відновилося на 75% від довоєнного рівня
Число орендарів квартир у Києві відновилося на 75% від довоєнного рівня

Довідка Finance.ua:

  • Пропозиції житла у Києві суттєво перевищують кількість орендарів. Про це пише «Забудовники України». Багато орендодавців, які втратили клієнтів після початку війни, готові пропонувати житло за зниженими цінами до кінця року. Але навіть за 6 тис. грн квартиру здати непросто — пропозиція в рази перевищує попит;
  • кредити на купівлю квартири або авто, знищених під час війни, спишуть: Голова Комітету ВР з питань податкової політики Данило Гетманцев розповів, що готується законопроєкт, згідно з яким кредити за купівлю квартири чи авто, знищених під час війни, будуть списані.
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За матеріалами: Finance.ua
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