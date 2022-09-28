Чим збивати іранські безпілотники — Finance.ua
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Чим збивати іранські безпілотники

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Раніше ми писали про те, що таке іранські безпілотники та дрони-камікадзе.
Як з ними боротися
Іранські дрони-камікадзе не є складною ціллю у разі, якщо бути готовим до їх застосування противником. Вони можуть бути небезпечними лише у разі масового застосування або несподіваної атаки.
У будь-якому іншому випадку вони легко виявляються та збиваються засобами ППО ближнього радіусу («Стріла-10», «Оса», ЗУ-23, німецькі ЗСУ «Гепард»), переносними зенітно-ракетними установками («Стінгер», «Стріла», «Старстрік» і т.д.) і навіть звичайними кулеметами та автоматами.
Більш просунуті іранські БПЛА вже складніше виявити та збити. Вони літають високо, і виявити їх за допомогою простого людського зору та слуху неможливо, збити за допомогою ПЗРК неможливо з тієї ж причини.
Старі радянські системи ближнього радіусу дії виявлятимуть безпілотники гірше, ніж більші пілотовані літаки та вертольоти, а отже, в системі ППО з’являтимуться «прогалини», в які можуть проникнути іранські БПЛА.
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Для цього потрібні сучасні засоби ППО (NASAMS, IRIS-T, Aspide і т.д.), здатні виявляти малопомітні повітряні цілі або винищувачі, які для перехоплення безпілотників використовувати складно і дорого. А найкращим варіантом, звісно, є виявлення та знищення станцій управління БПЛА.
Більше про тактику застосування та інші іранські безпілотники читайте в нашій статті —

Іранські безпілотники та дрони-камікадзе в Україні. Що вони можуть змінити?

За матеріалами:
Finance.ua
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