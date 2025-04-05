Чи врахують час у полоні до страхового стажу цивільним українцям — Finance.ua

Чи врахують час у полоні до страхового стажу цивільним українцям Сьогодні 19:06 — Особисті фінанси

Чи врахують час у полоні до страхового стажу цивільним українцям

Цивільним українцям період їхнього перебування у полоні зараховуватиметься у страховий стаж.

Про це повідомили в Міністерстві соціальної політики.

У відомстві зазначають, що з початку російської агресії в полон потрапила значна кількість як військових, так і цивільних українців. Деякі з них перебували в неволі місяцями, а інші — роками.

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Оскільки через перебування в полоні цивільні українці втрачають можливість набути страховий стаж, а це в подальшому може негативно позначитись на розмірі їхньої пенсії та набутті права на пенсію, Мінсоцполітики напрацювало законопроєкт , який вирішує цю проблему.

Його вже прийнято Верховною Радою України і підписано Президентом України.

Хто сплачуватиме ЄСВ

Прийнятий закон спрямований на те, щоб врегулювати питання сплати єдиного соціального внеску (ЄСВ) за цивільних українців, які перебувають в полоні, з державного бюджету.

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Платником ЄСВ за полонених цивільних українців виступатиме Пенсійний фонд України.

Єдиний внесок за цивільних полонених сплачуватиметься з дня позбавлення особистої свободи і протягом 6-ти місяців після звільнення людини.

Таким чином запрацює нова норма законодавства про зарахування періоду перебування людини в російському полоні до страхового стажу, а звільнені з полону українці зможуть розраховуватимуть на зароблену пенсію.

Нагадаємо, Міноборони працює над новим механізмом ротації військовослужбовців, який дозволить бійцям отримати кілька місяців відпочинку після 90 днів безперервної участі в бойових діях.

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