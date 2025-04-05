Чи врахують час у полоні до страхового стажу цивільним українцям — Finance.ua

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Чи врахують час у полоні до страхового стажу цивільним українцям

Особисті фінанси
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Чи врахують час у полоні до страхового стажу цивільним українцям
Чи врахують час у полоні до страхового стажу цивільним українцям
Цивільним українцям період їхнього перебування у полоні зараховуватиметься у страховий стаж.
Про це повідомили в Міністерстві соціальної політики.
У відомстві зазначають, що з початку російської агресії в полон потрапила значна кількість як військових, так і цивільних українців. Деякі з них перебували в неволі місяцями, а інші — роками.
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Оскільки через перебування в полоні цивільні українці втрачають можливість набути страховий стаж, а це в подальшому може негативно позначитись на розмірі їхньої пенсії та набутті права на пенсію, Мінсоцполітики напрацювало законопроєкт, який вирішує цю проблему.

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Його вже прийнято Верховною Радою України і підписано Президентом України.

Хто сплачуватиме ЄСВ

Прийнятий закон спрямований на те, щоб врегулювати питання сплати єдиного соціального внеску (ЄСВ) за цивільних українців, які перебувають в полоні, з державного бюджету.
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Платником ЄСВ за полонених цивільних українців виступатиме Пенсійний фонд України.
Єдиний внесок за цивільних полонених сплачуватиметься з дня позбавлення особистої свободи і протягом 6-ти місяців після звільнення людини.
Таким чином запрацює нова норма законодавства про зарахування періоду перебування людини в російському полоні до страхового стажу, а звільнені з полону українці зможуть розраховуватимуть на зароблену пенсію.
Нагадаємо, Міноборони працює над новим механізмом ротації військовослужбовців, який дозволить бійцям отримати кілька місяців відпочинку після 90 днів безперервної участі в бойових діях.
За матеріалами:
Finance.ua
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