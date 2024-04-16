Чи потрібно зберігати паперові платіжки — Finance.ua

Чи потрібно зберігати паперові платіжки Сьогодні 06:01 — Особисті фінанси

Чи потрібно зберігати паперові платіжки

не потрібно зберігати (ні три роки, ні взагалі). Це міф — написали в компанії. Як повідомили в YASNO, паперові рахунки(ні три роки, ні взагалі). Це міф — написали в компанії.

Достатньо електронної квитанції про оплату за електроенергію, яку ви завжди можете переглянути в своєму особистому кабінеті YASNO та завантажити (якщо вам дійсно важливо, мати копії платіжок).

Онлайн-квитанція про оплату має ту саму силу, як і друкована, тому покладіться на диджитал.

Можна відмовитись від паперової платіжки, яку приносять до вашої поштової скриньки, та дивитись суму до сплати в онлайн-сервісах:

чатбот у Вайбері bit.ly/yasno_viber

особистий кабінет:

для Донецької області bit.ly/3pjiFwE

для Дніпропетровської області bit.ly/3PBxKEd

Міністерство енергетики робить розрахунки по перегляду тарифу на електроенергію для населення. Про це заявила заступниця міністра енергетики Світлана Гринчук. «На сьогоднішній день остаточного рішення щодо цього (перегляду тарифу для населення. — Ред.) ще немає. Тому що для початку нам потрібно повністю зрозуміти, наскільки ми зможемо відновити енергосистему до того рівня, щоб ми могли покривати все споживання. Особливо в наступні періоди, які в нас будуть складні достатньо», — сказала вона.

Довідка Finance.ua:

Згідно з розрахунками німецької Федеральної асоціації управління енергетики та водними ресурсами (BDEW), споживання енергії у квартирі розподіляється так:

28% - телевізори, ігрові приставки та комп’ютери;

14% - прання та сушіння одягу;

13% - освітлення;

11% - холодильники та морозильники;

9% - приготування їжі;

8% - миття посуду.

У місячному розрізі найвитратнішими побутовими приладами є:

персональний комп’ютер (ноутбук споживає менше енергії);

холодильник (адже він працює цілодобово);

телевізор (часто його вмикають «на фоні»);

пральна машина;

кондиціонер;

обігрівачі та бойлер.

Різко підвищують навантаження на мережу електрочайники, мікрохвильові печі, електродуховки та плити, праски, фени, пилотяги.

Саме ними рекомендують не користуватися в пікові години — з 8:00 до 11:00 та з 17:00 до 22:00.

Також варто звернути увагу, що електроприлади споживають енергію, коли вони вимкнені, але не відключені від мережі. Це стосується комп’ютерів, моніторів, мікрохвильовок, мультиварок, телевізора.

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