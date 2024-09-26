Чи мають військові, відряджені до держорганів, право на доплату в 30 тис. грн — Finance.ua

Чи мають військові, відряджені до держорганів, право на доплату в 30 тис. грн
Виплата додаткової винагороди в розмірі 30 тис. грн. повинна здійснюватися винятково тим військовослужбовцям ЗСУ, які своїми безпосередніми діями здійснюють захист суверенітету, територіальної цілісності і недоторканності України.
Про це нагадує Закон і Бізнес.
На цьому наголосила Велика палата ВС, скасовуючи рішення Касаційного адміністративного суду у справі №640/13 029/22 та ухвалюючи нове — про відмову в позові, інформує «Закон і Бізнес».
У цій справі особа звернувся із позовною заявою, в якій, зокрема, просив стягнути з Мінфіну, Міноборони, ДКА солідарно на його користь заборгованість з виплати додаткової винагороди, передбаченої постановою КМУ № 168, за період з 24 лютого до 17 серпня 2022 року в сумі 171.809,75 грн.
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На обґрунтування своїх вимог, зазначав, що є військовослужбовцем ЗСУ та відряджений до Державного космічного агентства (із залишенням на військовій службі), де проходить службу на посаді начальника відділу забезпечення сил безпеки інформаційно-аналітичного центру Національного центру управління та випробувань космічних засобів.
КАС, розглянувши цю справу як зразкову, позов задовольнив, уважаючи, що згадана норма постанови КМУ № 168 поширюється на усіх військовослужбовців.
Однак, ВП ВС зауважила, що порядок грошового забезпечення військовослужбовців, які проходять службу в ЗСУ та інших військових формуваннях, відрізняється від порядку грошового забезпечення військовослужбовців, відряджених до державних органів, установ, організацій.
Зокрема, розмір грошового забезпечення військовослужбовців, відряджених до державних органів, установ та організацій, врегульовано окремим нормативно-правовим актом, який визначає дещо відмінний порядок та інші складові формування грошового забезпечення військовослужбовців, нарахування яким здійснюється на підставі постанов КМУ від 30.08.2017 № 704 та від 28.02.2024 № 168.
Висновки
Виплата додаткової винагороди в розмірі 30 тис. грн. повинна здійснюватися як стимулювання винятково тим військовослужбовцям ЗСУ, які своїми безпосередніми діями здійснюють захист суверенітету, територіальної цілісності і недоторканності України.
Отже, п. 1 постанови № 168 не поширюється на військовослужбовців, відряджених до державних органів, установ та організацій, грошове забезпечення яким виплачується відповідно до постанови № 104.
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