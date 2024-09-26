Чи мають військові, відряджені до держорганів, право на доплату в 30 тис. грн — Finance.ua

Чи мають військові, відряджені до держорганів, право на доплату в 30 тис. грн Сьогодні 19:49 — Казна та Політика

Чи мають військові, відряджені до держорганів, право на доплату в 30 тис. грн

Виплата додаткової винагороди в розмірі 30 тис. грн. повинна здійснюватися винятково тим військовослужбовцям ЗСУ, які своїми безпосередніми діями здійснюють захист суверенітету, територіальної цілісності і недоторканності України.

Про це нагадує Закон і Бізнес.

На цьому наголосила Велика палата ВС, скасовуючи рішення Касаційного адміністративного суду у справі № 640/13 029/22 та ухвалюючи нове — про відмову в позові, інформує « Закон і Бізнес ».

У цій справі особа звернувся із позовною заявою, в якій, зокрема, просив стягнути з Мінфіну, Міноборони, ДКА солідарно на його користь заборгованість з виплати додаткової винагороди, передбаченої постановою КМУ № 168, за період з 24 лютого до 17 серпня 2022 року в сумі 171.809,75 грн.

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На обґрунтування своїх вимог, зазначав, що є військовослужбовцем ЗСУ та відряджений до Державного космічного агентства (із залишенням на військовій службі), де проходить службу на посаді начальника відділу забезпечення сил безпеки інформаційно-аналітичного центру Національного центру управління та випробувань космічних засобів.

КАС, розглянувши цю справу як зразкову, позов задовольнив, уважаючи, що згадана норма постанови КМУ № 168 поширюється на усіх військовослужбовців.

Однак, ВП ВС зауважила, що порядок грошового забезпечення військовослужбовців, які проходять службу в ЗСУ та інших військових формуваннях, відрізняється від порядку грошового забезпечення військовослужбовців, відряджених до державних органів, установ, організацій.

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Зокрема, розмір грошового забезпечення військовослужбовців, відряджених до державних органів, установ та організацій, врегульовано окремим нормативно-правовим актом, який визначає дещо відмінний порядок та інші складові формування грошового забезпечення військовослужбовців, нарахування яким здійснюється на підставі постанов КМУ від 30.08.2017 № 704 та від 28.02.2024 № 168.

Висновки

Виплата додаткової винагороди в розмірі 30 тис. грн. повинна здійснюватися як стимулювання винятково тим військовослужбовцям ЗСУ, які своїми безпосередніми діями здійснюють захист суверенітету, територіальної цілісності і недоторканності України.

Отже, п. 1 постанови № 168 не поширюється на військовослужбовців, відряджених до державних органів, установ та організацій, грошове забезпечення яким виплачується відповідно до постанови № 104.

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