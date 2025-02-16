Чи мають підлітки достатній рівень фінансової грамотності — дослідженння
18% підлітків не досягли базового рівня фінансової грамотності, що свідчить про їхню неспроможність застосовувати знання у реальних життєвих ситуаціях.
Український центр оцінювання якості освіти (УЦОЯО) представив переклад мінізвіту PISA-2022 «Формування фінансової грамотності учнівства: роль батьківства й соціально-економічних передумов».
Нерівність знань між учнями з різним соціально-економічним статусом
Дослідження виявило значний розрив у знаннях між підлітками з різним соціально-економічним статусом.
Учні з благополучних сімей набрали в середньому на 87 балів більше, ніж їхні однолітки з менш забезпечених родин.
Це перевищує один рівень кваліфікації (75 балів), що свідчить про нерівні стартові можливості у фінансовій освіті.
Роль батьків у формуванні фінансової грамотності
Дані PISA-2022 підтверджують: розмови з батьками про фінанси прямо впливають на знання підлітків.
Зокрема:
- 83% 15-річних школярів обговорюють із батьками витрати на покупки;
- 76% самостійно ухвалюють рішення про витрати;
- підлітки, які самостійно розпоряджаються грошима, у середньому набирають на 30 балів більше за тих, хто не має фінансової незалежності.
Водночас обговорення економічних новин чи сімейного бюджету залишається рідкісним явищем.
Серед тем, які також обговорюють школяри з батьками, — власні заощадження та покупки в Інтернеті.
Сучасні економічні виклики вимагають від молоді не лише вміння управляти бюджетом, а й аналізу кредитних ставок, розуміння фінансових продуктів і використання цифрових фінансових інструментів.
Відповідно до реформи Нової української школи (НУШ), підприємливість і фінансова грамотність входять до 11 ключових компетентностей, які мають формуватися в учнів.
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