Чи мають підлітки достатній рівень фінансової грамотності — дослідженння Сьогодні 18:21

Чи мають підлітки достатній рівень фінансової грамотності — дослідженння, Фото: freepik

18% підлітків не досягли базового рівня фінансової грамотності, що свідчить про їхню неспроможність застосовувати знання у реальних життєвих ситуаціях.

Український центр оцінювання якості освіти (УЦОЯО) представив переклад мінізвіту PISA-2022 «Формування фінансової грамотності учнівства: роль батьківства й соціально-економічних передумов».

Нерівність знань між учнями з різним соціально-економічним статусом

Дослідження виявило значний розрив у знаннях між підлітками з різним соціально-економічним статусом.

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Учні з благополучних сімей набрали в середньому на 87 балів більше, ніж їхні однолітки з менш забезпечених родин.

Це перевищує один рівень кваліфікації (75 балів), що свідчить про нерівні стартові можливості у фінансовій освіті.

Роль батьків у формуванні фінансової грамотності

Дані PISA-2022 підтверджують: розмови з батьками про фінанси прямо впливають на знання підлітків.

Зокрема:

83% 15-річних школярів обговорюють із батьками витрати на покупки;

76% самостійно ухвалюють рішення про витрати;

підлітки, які самостійно розпоряджаються грошима, у середньому набирають на 30 балів більше за тих, хто не має фінансової незалежності.

Водночас обговорення економічних новин чи сімейного бюджету залишається рідкісним явищем.

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Серед тем, які також обговорюють школяри з батьками, — власні заощадження та покупки в Інтернеті.

Сучасні економічні виклики вимагають від молоді не лише вміння управляти бюджетом, а й аналізу кредитних ставок, розуміння фінансових продуктів і використання цифрових фінансових інструментів.

Відповідно до реформи Нової української школи (НУШ), підприємливість і фінансова грамотність входять до 11 ключових компетентностей, які мають формуватися в учнів.

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