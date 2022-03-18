Чи має право роботодавець відмовити працівнику в наданні відпустки — Finance.ua
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Чи має право роботодавець відмовити працівнику в наданні відпустки

Вчора 09:19Особисті фінанси
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У Міністерстві економіки України роз’яснили, чи може роботодавець не надати працівнику відпустку, щоб поїхати в інший регіон.
Як зазначають у відомстві, надавати відпустки без збереження зарплати, передбачені статтею 25 ЗУ «Про відпустки», роботодавець має в обов’язковому порядку за ініціативою працівника. А ось надання відпусток, передбачених статтею 26 вищезгаданого закону, здійснюється за згодою сторін.
Відповідно до законодавства, черговість надання відпусток визначається графіками, які затверджуюються власником або уповноваженим ним органом, і доводиться до відома всіх працівників.
Конкретний період надання щорічних відпусток у межах, установлених графіком, узгоджується між працівником і власником або уповноваженим ним органом, який зобов’язаний письмово повідомити працівника про дату початку відпустки не пізніш як за два тижні до встановленого графіком терміну.
Щорічні відпустки за бажанням працівника в зручний для нього час надаються:
  • особам віком до вісімнадцяти років;
  • особам з інвалідністю;
  • жінкам перед відпусткою у зв’язку з вагітністю та пологами або після неї;
  • жінкам, які мають двох і більше дітей віком до 15 років або дитину з інвалідністю;
  • одинокій матері (батьку), які виховують дитину без батька (матері); опікунам, піклувальникам або іншим самотнім особам, які фактично виховують одного або більше дітей віком до 15 років за відсутності батьків;
  • дружинам (чоловікам) військовослужбовців;
  • ветеранам праці та особам, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною;
  • ветеранам війни, особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, а також особам, на яких поширюється чинність Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»;
  • батькам — вихователям дитячих будинків сімейного типу;
  • в інших випадках, передбачених законодавством, колективним або трудовим договором.
Але! Водночас в умовах воєнного часу роботодавець має право відмовляти працівникам, задіяним до робіт з підтримання критичної інфраструктурі та життєзабезпечення, у випадках, коли це прямо не заборонено законом.
Відмова у наданні працівнику відпустки має бути пов’язана з необхідністю виконувати певний обсяг робіт, який спрямований на забезпечення безпеки та обороноздатності держави. В інших випадках, навпаки, доцільно надавати працівникам за їх бажанням щорічні, соціальні відпустки та відпустки без збереження заробітної плати.
За матеріалами: Finance.UA
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