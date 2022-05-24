Чотири країни ЄС закликають віддати російські активи на відновлення України - Reuters — Finance.ua

Чотири країни ЄС закликають віддати російські активи на відновлення України - Reuters

Вчора 11:31 — Казна та Політика

Чотири країни ЄС закликають віддати російські активи на відновлення України - Reuters

Чотири країни ЄС — Литва, Латвія, Естонія та Словаччина — у вівторок закличуть до конфіскації російських активів, заморожених Європейським Союзом, для фінансування відновлення України після російського вторгнення.

Про це йдеться у спільному листі чотирьох країн, який опинився у розпорядженні агентства Reuters

У листі зазначається, що 3 травня Україна оцінила суму, необхідну для відновлення країни після руйнувань, завданих росією, приблизно в $600 мільярдів. Але оскільки війна все ще у розпалі, сума, ймовірно, різко зросла.

Читайте також Австрія вже заморозила 254 мільйони євро активів підсанкційних російських олігархів

«Значна частина витрат на відновлення України, включаючи компенсацію жертвам російської військової агресії, має покрити росія», — йдеться у листі.

У листі країни також закликають ЄС розпочати підготовку нових санкцій проти рф.

«Зрештою, якщо росія не припинить військову агресію проти України, між ЄС та росією взагалі не має залишитися жодних економічних зв’язків — гарантуючи, що жодні наші фінансові ресурси, продукти чи послуги не сприятимуть військовій машині росії», — йдеться у документі.

Читайте також Зеленський підписав закон про конфіскацію активів громадян, які підтримали російську агресію

Чотири країни зазначили, що ЄС та країни-однодумці вже заморозили активи, що належать російським фізичним та юридичним особам, та близько $300 мільярдів резервів центрального банку рф.

«Тепер ми повинні визначити законні шляхи максимального використання цих ресурсів як джерело фінансування — як на витрати зусиль України, що продовжуються, з протистояння російській агресії, так і на повоєнне відновлення країни», — йдеться в листі.

Як зазначається, конфіскація державних активів, таких як резерви центрального банку рф або майно державних підприємств, має прямий зв’язок та ефект щодо цього.

Різні офіційні особи ЄС раніше попереджали, що конфіскація активів, особливо приватних осіб, є складною з юридичної точки зору, оскільки для неї немає відповідних законів ЄС.

Наразі ЄС заморозив активи російських і білоруських олігархів і організацій на суму близько 30 мільярдів євро.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.