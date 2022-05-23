Австрія вже заморозила 254 мільйони євро активів підсанкційних російських олігархів — Finance.ua

Повідомляється, що слідчі також виявили п’ять підозрілих записів у земельному кадастрі.
У повідомленні уряду йдеться, що пошук активів, що потрапили під санкції, ускладнюється труднощами при встановленні зв’язків між корпоративними структурами, трастовими компаніями та підсанкціонними особами.
В уряді пообіцяли надати більш повний звіт про результати розслідування до кінця травня.
Раніше глава австрійського МВС Герхард Карнер заявляв про проведення складного розслідування, яке вимагатиме поглибленої роботи, а канцлер Карл Нехаммер — про те, що необхідно заарештувати гроші «олігархів», щоб вдарити по їхньому найболючішому місцю. Він обіцяв зробити «все можливе, щоб запровадити санкції проти військових лідерів та прихильників путіна» без жодних застережень.