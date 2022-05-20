Юристи ЄС працюють над спрямуванням в Україну заморожених коштів російських олігархів — Finance.ua
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Юристи ЄС працюють над спрямуванням в Україну заморожених коштів російських олігархів

Вчора 12:22Казна та Політика
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У ЄС намагаються знайти спосіб використати заморожені кошти російських олігархів на відбудову України після завершення війни.
Про це заявила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, передає Reuters.
«Наші юристи активно працюють над пошуком можливих шляхів використання заморожених коштів олігархів для відбудови України. Вважаю, що росія теж повинна зробити свій внесок», — сказав фон дер Ляєн в ефірі телеканалу ZDF.
Вона зауважила, що надає перевагу поєднанню довготермінової відбудови України із реформами, необхідними для приєднання до ЄС.
«Нам треба буде співфінансувати відбудову Україну... Доречно втілювати реформи паралельно, приміром, стосовно боротьби із корупцією або розбудови верховенства права», — зазначила глава Єврокомісії.
Фон дер Ляєн звернула увагу, що для набуття повноправного членства у ЄС, країна-кандидат має відповідати певним критеріям.
«Процес прийому дуже залежить від того, як кандидат поводиться і що робить. Україна будь-що хоче приєднатися до ЄС, тобто мотивація втілити необхідні реформи дуже висока», — підсумувала вона.
Як відомо, Рада міністрів ЄС на засіданні в Брюсселі затвердила виділення Україні четвертого траншу допомоги на суму 500 мільйонів євро для закупівлі військового обладнання та забезпечення права на самооборону.
За матеріалами: nta
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