Зеленський підписав закон про конфіскацію активів громадян, які підтримали російську агресію — Finance.ua

Зеленський підписав закон про конфіскацію активів громадян, які підтримали російську агресію

Вчора 10:59 — Казна та Політика

Президент України Володимир Зеленський підписав Закон «Про внесення змін до деяких законів України щодо підвищення ефективності санкцій, пов’язаних з активами окремих осіб».

Про це повідомляє пресслужба Офісу глави Української держави.

Документ встановлює новий вид санкцій — стягнення в дохід держави активів, що належать фізичній або юридичній особі, а також активів, якими вона може прямо чи опосередковано розпоряджатися. Визначено чіткі критерії, за якими особа може бути віднесена до кола тих, на кого поширюється дія такої санкції.

«Процедура виявлення та конфіскації активів підсанкційних осіб, які в той чи інший спосіб підтримують агресію окупантів України, дасть змогу швидко та ефективно поповнювати український бюджет за рахунок ворогів. Закон передбачає чітку інструкцію для органів, відповідальних за цей процес. Сподіваюся на продуктивну взаємодію всіх його учасників», — зазначив Зеленський.

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Законом визначається, що відповідальним за пошук активів і звернення до суду буде центральний орган виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики у сфері стягнення в дохід держави активів осіб. Таким органом стане Міністерство юстиції України, яке має організувати роботу з виявлення та розшуку таких, що підлягають блокуванню, активів фізичних та юридичних осіб, вказаних у рішеннях Ради національної безпеки i оборони України.

Окрім того, здійснення адміністративного судочинства у справах про застосування санкції у вигляді стягнення активів у дохід держави здійснюватиме Вищий антикорупційний суд (ВАКС).

Довідка Finance.ua:

Верховна Рада 21 квітня ухвалила відповідний законодавчий акт, проте Президент Володимир Зеленський повернув його зі своїми пропозиціями до парламенту для повторного розгляду;

Верховна Рада ухвалила закон із пропозиціями глави держави 12 травня 2022 року.



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