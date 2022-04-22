Чому відеокарти такі дорогі та навіщо вони майнерам — Finance.ua

Чому відеокарти такі дорогі та навіщо вони майнерам

Вчора 08:33 — Особисті фінанси

Виробництво відеокарт — це складний та наукомісткий процес. Тому ринок відеокарт влаштований трохи інакше, ніж може здатися обивателю.

Їх лише три, Nvidia, AMD, Intel. Цікаво, що чіпи Intel використовуються лише для так званих інтегрованих (вбудованих) відеокарт, а у виробництві дискретних (зібраних на окремій платі) відеокарт не використовується.

У будь-якій сучасній відеокарті використовуватиметься GPU від AMD або Nvidia. Обидві компанії — американські. Найбільша частка ринку у Nvidia.

Чому відеокарти такі дорогі?

Проста відповідь на це питання — тому, що на відеокарти спостерігається високий попит. Притім що пропозиція поки що за ним не встигає. Попит довго був нееластичним, тобто при підвищенні цін відеокарти все одно продовжували купувати, це було все одно вигідно.

Є кілька причин, чому відеокарти коштують так дорого.

Криптовалюти

Щоб майнити криптовалюти, потрібна продуктивна відеокарта. Під час створення криптоферм використовуються сотні відеокарт. В результаті, чим вищий курс Bitcoin або Ethereum — тим більше охочих на цьому заробити.

Навіщо майнерам відеокарти?

Річ у тім, що графічні прискорювачі спочатку проектувалися для максимальної продуктивності у вирішенні величезної кількості нескладних завдань.

Сучасний графічний процесор може забезпечити продуктивність 30-40 трильйонів операцій на секунду. Це саме те, що потрібно для блокчейн обчислень.

Одні купують відеокарти, щоб майнити криптовалюти, інші скуповують відеокарти, щоб перепродати їх першим. І все це відбувалося по всьому світу протягом кількох років.

Вкладення в майнінг часто окупалися менше ніж за рік, мало в якому бізнесі можна сподіватися на таку динаміку.

Читайте більше в нашому новому матеріалі:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.