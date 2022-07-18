Чому в Україні підскочив курс долара: думка президента KSE — Finance.ua

Чому в Україні підскочив курс долара: думка президента KSE Вчора 20:01 — Валюта

Чому в Україні підскочив курс долара: думка президента KSE

Різниця у 30% між офіційним і ринковим курсами в Україні обумовлена ​​тим, що через війну витрати бюджету значно перевищують надходження.

Про це в ефірі ТСН заявив президент KSE Тимофій Мілованов.

За словами екс-міністра економіки та чинного президента Київської школи економіки, внаслідок російського вторгнення постраждав як український бізнес, так і економіка в цілому.

На тлі війни, розв’язаної російським агресором в Україні, пояснює Мілованов, надходження до бюджету країни, зокрема й валютні надходження від експорту, сьогодні значно менші, ніж витрати.

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«Витрати у нас навпаки збільшилися через війну, через армію, необхідність підтримки людей додатково. І ця різниця (між витратами та надходженнями. — Ред.) закривається з двох джерел», — зазначає президент KSE.

У якості першого джерела він вказує кошти, що надаються Україні міжнародними партнерами. Друге, за словами Мілованова, — це «друкування грошей».

«Емісія значна, тому що підтримка, яка надходить від наших партнерів, є недостатньою, щоб закрити цю різницю», — каже екс-міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства.

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З цієї причини, зазначає Мілованов, ринковий курс долара в Україні вже на 30% перевищує офіційний, який було встановлено та зафіксовано Національним банком 24 лютого на рівні 29,25 грн/$.

За словами експерта, Україна мала певний запас, який дозволяв підтримувати національну валюту і стримувати інфляцію. Проте цей запас вичерпується, і долар дорожчає.

«Ми вже бачимо різницю між офіційним курсом НБУ у „29 плюс“ та ринковим або готівковим курсом у 37 грн/$. Це вже 30% різниця», — констатує Тимофій Мілованов.

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