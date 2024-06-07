Чоловікам за кордоном не видаватимуть паспорти без військових документів: терміни — Finance.ua
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Чоловікам за кордоном не видаватимуть паспорти без військових документів: терміни

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Чоловікам за кордоном не видаватимуть паспорти без військових документів: терміни
Чоловікам за кордоном не видаватимуть паспорти без військових документів: терміни
Українські чоловіки призовного віку не зможуть отримати паспорт за кордоном без військово-облікових документів.
Про це йдеться в постанові № 648 уряду від 04 червня 2024 року.
Уряд оновив порядок оформлення та обміну паспорту громадянина України та закордонного паспорта, у тому числі замість втраченого або викраденого. Цим буде займатися державне підприємство «Документ».
У постанові зазначається, що оформлення паспорта громадянина України і закордонного паспорта чоловікам від 18 до 60 років здійснюється за умови наявності військово-облікових документів.

Терміни

Нові правила запрацюють з 30 червня 2024 року та будуть діяти до набрання чинності законом щодо надання адміністративних послуг громадянам України за кордоном, але не більше 6 місяців з дня набрання чинності цією постановою.
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Раніше, 23 квітня 2024 року консульства України зупинили надання послуг чоловікам мобілізаційного віку. Цю інформацію також прокоментував міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.
У Міністерстві зовнішніх справ пояснили, чому заборонили надавати консульські послуги українцям за кордоном саме зараз і коли знімуть обмеження.

Довідка Finance.ua:

  • Уряд заборонив видавати паспорт громадянина України чи закордонний паспорт українським чоловікам за кордоном віком від 18 до 60 років. Тепер ці документи вони зможуть отримати лише у територіальному органі чи територіальному підрозділі міграційної служби.
Тетяна Сидорак
Тетяна Сидорак
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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