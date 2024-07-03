Chery представила недорогий позашляховик Amulet T10 із запасом ходу 1400 км (ціна та фото) — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Chery представила недорогий позашляховик Amulet T10 із запасом ходу 1400 км (ціна та фото)

Технології&Авто
52
Chery представила недорогий позашляховик Amulet T10 із запасом ходу 1400 км (ціна та фото)
Chery представила недорогий позашляховик Amulet T10 із запасом ходу 1400 км (ціна та фото)
Chery представила гібридний кросовер Fulwin T10. Новинка надійде у продаж у Китаї вже з 14 липня.
Про це розповіли на сайті CarNewsChina.
Попереду Chery Fulwin T10 розташовані вузькі фари та закрита решітка радіатора. На бампері є широкий повітрозабірник. Позаду розміщені вузькі ліхтарі, які об’єднані в один блок. Також можна побачити компактний спойлер.
Chery представила недорогий позашляховик Amulet T10 із запасом ходу 1400 км (ціна та фото)
Габарити Chery Fulwin T10:
  • довжина — 4850 мм;
  • ширина — 1930 мм;
  • висота — 1712 мм;
  • колісна база — 2820 мм.
На вибір запро- понують чотири кольори кузова: білий, чорний, сріблястий та зелений. Також покупці зможуть обрати модель з різними колісними дисками.
В інтер’єрі розташовані два великі дисплеї, один з яких є панеллю приладів, а другий відповідає за мультимедійну систему. Також є кермо з плоским дном.
У список оснащення увійдуть проєкційний дисплей, контурне підсвічування інтер’єру та потужна аудіосистема з 14 динаміками. Крім цього передбачено 10 подушок безпеки та панорамний люк на даху.
Chery представила недорогий позашляховик Amulet T10 із запасом ходу 1400 км (ціна та фото)
Покупці зможуть замовити кросовер з п’яти- або шестимісним інтер’єром. Сидіння переднього пасажира підтримуватиме функцію масажу.
Chery Fulwin T10 оснащений гібридною установкою з 1,5-літровим турбованим двигуном потужністю 154 к.с. і 220 Нм крутного моменту та електромотором потужністю 221 к.с. і 390 Нм крутного моменту. Вона працює у парі з 3-ступінчастою АКПП, а розгін від 0 до 100 км/год займає 8,8 секунди.
Також стане доступна модифікація з 1,5-літровим турбованим двигуном та двома електромоторами сумарною потужністю 456 к.с. і 740 Нм крутного моменту. Ця версія здатна розганятися від 0 до 100 км/год лише за 4,9 секунди.
На авто встановлена ​​акумуляторна батарея місткістю 34,46 кВт·год. Запас ходу на електротязі становить 210 км. Також кросовер здатний проїхати до 1400 км у змішаному режимі.
Новинка вже доступна для попереднього замовлення у Китаї. Очікується, що початкова вартість кросовера становитиме близько 200 000 юанів (27 500 доларів).
За матеріалами:
Автотема
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2024 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Партнерська", "Промо", "Акція", "Думка", "Спецпроєкт", "Партнерський проєкт" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.