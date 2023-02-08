Через війну в банках зросла частка непрацюючих кредитів — Finance.ua

Через війну в банках зросла частка непрацюючих кредитів Сьогодні 15:47 — Кредит&Депозит

Через війну в банках зросла частка непрацюючих кредитів

Частка непрацюючих кредитів у банках у 2022 році зросла до 38% унаслідок війни.

Про це повідомляє пресслужба Національного банку.

«Частка непрацюючих кредитів (NPL) у банківському секторі становила на 1 січня 2023 року 38% порівняно з 30% на 1 січня 2022 року. Обсяг непрацюючих кредитів зріс за рік на 87 млрд грн до 432 млрд грн», — сказано в повідомленні.

Повномасштабне військове вторгнення росії в Україну переломило сталу тенденцію поступового скорочення частки непрацюючих кредитів (NPL) в українських банках, яке тривало з 2018 року: за цей час обсяг NPL зменшився на майже 300 млрд грн, частка в кредитному портфелі скоротилася з 55% до 27% станом на 1 березня 2022 року.

«Наслідки війни — руйнування активів та заставного майна, втрата доходів та погіршення платоспроможності позичальників знижують їх спроможність обслуговувати кредити, погіршують якість кредитних портфелів банків та зумовлюють збільшення відрахувань у резерви», — зазначають в Нацбанку.

Банки вже визнали значні кредитні втрати — від початку повномасштабної війни обсяги відрахування в резерви під кредити перевищили 100 млрд грн і становлять понад 12% кредитного портфеля, що банки мали наприкінці лютого 2022 року. Потенційні втрати кредитного портфеля внаслідок війни, економічної кризи та енергетичного терору країни-агресора можуть сягнути 30%.

Коефіцієнт покриття NPL (відношення усіх резервів під збитки за кредитами до NPL) становив на кінець 2022 року 95%.

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