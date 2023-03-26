Через відключення електрики в січні зупиняли роботу 73% підприємств — Finance.ua

Через відключення електрики в січні зупиняли роботу 73% підприємств Сьогодні 04:24 — Енергетика

Через відключення електрики в січні зупиняли роботу 73% підприємств

За результатами січня 2023 року, 73% підприємств тимчасово зупиняли роботу через відключення електропостачання. У середньому через відсутність електроенергії вони втратили 15% робочого часу.

Про це йдеться в десятому щомісячному опитуванні підприємств «Український бізнес під час війни» за лютий 2023 року, випущеному Інститутом економічних досліджень та політичних консультацій.

Зазначається, що в січні 2023 року січні 73% підприємств тимчасово зупиняли роботу через відключення електропостачання (82% — у листопаді та 89% — у грудні). З огляду на це зросла частка підприємств, у яких не було відключень світла — із 5% у грудні до 14% у січні.

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Також до 14% збільшилася кількість підприємств, які працювали весь час (6% — у грудні). Не працювали 1-10% робочого часу 38% підприємств (30% — у грудні), а 11–25% часу — 23% підприємств (було 30%). Більш ніж половина робочого часу (51–100%) не працювали лише 5% (11% — у грудні).

Галузі, які традиційно демонструють стійкість під час війни, також найкраще впоралися з відключеннями світла. Зокрема, у харчовій галузі відключень не було у 27% підприємств, а ще 12% підприємств галузі працювали навіть за відсутності електроенергії.

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У легкій промисловості не було відключень у 7% підприємств, а не припиняли роботу — 17%. Водночас відсутні підприємства без відключень у деревообробці, виробництві будівельних матеріалів та поліграфічній галузі.

На короткий період часу (1–10% робочого часу) припиняв роботу 51% підприємств легкої промисловості, 50% — хімічної та 42% — виробництва будівельних матеріалів.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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