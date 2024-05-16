Через Prozorro у квітні оголосили закупівель на 78,5 мільярдів гривень — Finance.ua

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Через Prozorro у квітні оголосили закупівель на 78,5 мільярдів гривень

Фондовий ринок
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Через Prozorro у квітні оголосили закупівель на 78,5 мільярдів гривень
Через Prozorro у квітні оголосили закупівель на 78,5 мільярдів гривень
Протягом квітня 7,4 тисячі публічних замовників оголосили закупівлі через систему Prozorro на 78,5 млрд грн.
Про це повідомила заступниця Міністра економіки України Надія Бігун.
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«Попри повномасштабну війну, сфера публічних закупівель продовжує динамічно розвивається. Ми вже вийшли на рівень закупівель, який був до початку повномасштабного вторгнення. Зараз близько 80% від усіх коштів на публічні закупівлі витрачаються через Prozorro.
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Зараз Міністерство економіки України працює над підвищенням ефективності проведення закупівель, а також над запровадженням кращих європейських практик. Найближчим часом ми подамо до Верховної Ради проєкт змін до Закону України «Про публічні закупівлі».
Він має затвердити нові інструменти для забезпечення ефективності складних закупівель, а також ті ініціативи, які вже продемонстрували свою ефективність під час війни, і, звичайно, наблизити наше законодавство до європейського", — сказала заступник Міністра економіки України Надія Бігун.
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Всього у квітні замовники оголосили в Prozorro 39,7 тис. закупівель. Найбільші витрати запланували спрямувати на ремонт та реконструкцію будівель (12,3 млрд грн), ліки (5,7 млрд грн), дорожні роботи (4,7 млрд грн) та закупівлі електричної енергії (4,7 млрд грн). Також через Prozorro оголосили конкурентні закупівлі БпЛА на 2,6 млрд грн.
Минулого місяця через Prozorro уклали договорів на 56,9 млрд грн, що на 6,1 млрд грн менше від очікуваної вартості тих закупівель.
Тетяна Сидорак
Тетяна Сидорак
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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