Чехія видала майже 255 тисяч спецвіз українцям — Finance.ua
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Чехія видала майже 255 тисяч спецвіз українцям

Вчора 06:22Особисті фінанси
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Чехія видала майже 255 тисяч спецвіз українцямЧехія видала майже 255 тисяч спецвіз українцям
З початку російської агресії проти України в Чехії українським біженцям було видано 254 537 віз.
Про це повідомляє МВС Чеської Республіки у Tвітері.
Зокрема, лише протягом п’ятниці було видано 2 824 візи біженцям.
У чеській імміграційній поліції при цьому зареєструвалися 142 529 біженців війни. Слід зауважити, що діти до 15 років реєстрації не потребують — ця категорія становить третину всіх біженців.
МВС фіксує поступове зменшення потоку біженців останніми днями. Втім, за оцінками міністра внутрішніх справ Чехії Віта Ракушана, загалом у країні наразі можуть перебувати до 550 тисяч українців, які рятуються від війни.
За даними ООН, від початку повномасштабної війни росії проти України нашу землю покинуло понад 4 мільйони людей. А загалом через жорстокі воєнні дії російської армії свою домівку вимушено залишили понад 10 мільйонів наших співгромадян — кожен четвертий українець.

Довідка Finance.ua:

  • у Румунію, Польщу, Молдову, Словаччину, Угорщину ллється нескінченний потік вимушених переселенців, які тікають від обстрілів і російських фашистів. Як отримати статус біженця, процедура, терміни;
  • які професії сьогодні потрібні в Європі, і як війна вплинула на ринок праці всередині країни.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами: Укрінформ
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