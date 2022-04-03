Чехія видала майже 255 тисяч спецвіз українцям — Finance.ua

Чехія видала майже 255 тисяч спецвіз українцям

Вчора 06:22 — Особисті фінанси

Чехія видала майже 255 тисяч спецвіз українцям

З початку російської агресії проти України в Чехії українським біженцям було видано 254 537 віз.

Про це повідомляє МВС Чеської Республіки у Tвітері

Зокрема, лише протягом п’ятниці було видано 2 824 візи біженцям.

У чеській імміграційній поліції при цьому зареєструвалися 142 529 біженців війни. Слід зауважити, що діти до 15 років реєстрації не потребують — ця категорія становить третину всіх біженців.

МВС фіксує поступове зменшення потоку біженців останніми днями. Втім, за оцінками міністра внутрішніх справ Чехії Віта Ракушана, загалом у країні наразі можуть перебувати до 550 тисяч українців, які рятуються від війни.

За даними ООН, від початку повномасштабної війни росії проти України нашу землю покинуло понад 4 мільйони людей. А загалом через жорстокі воєнні дії російської армії свою домівку вимушено залишили понад 10 мільйонів наших співгромадян — кожен четвертий українець.

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