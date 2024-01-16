CEO Circle спрогнозував ухвалення у США законів про стейблкоїни у 2024 році — Finance.ua
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CEO Circle спрогнозував ухвалення у США законів про стейблкоїни у 2024 році

Криптовалюта
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Генеральний директор компанії Circle Джеремі Аллейр заявив, що очікує у 2024 році ухвалення законів про стейблкоїни у США.
Таку думку підприємець висловив на Всесвітньому економічному форумі в Давосі.
За словами Аллейра, зараз шанси на ухвалення правил регулювання стейблкоїнів «дуже високі». CEO Circle вказує на тенденцію, що намітилася по всьому світу, до схвалення законів для криптоіндустрії. Це має посприяти ухваленню в США правил для різних секторів ринку цифрових активів, вважає підприємець.
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Думку Аллейра щодо законів про стейблкоїни також підтримав голова глобального відділу державної політики Circle Данте Діспарте. Він вважає, що прискорити процес легітимізації цифрових активів можуть побоювання американських законодавців щодо використання криптоіндустрії в нелегальних сферах.
«Я, як і раніше, оптимістично налаштований у плані того, що визначення політики щодо стабільних монет можливе на початку нового року. Це значною мірою стає двопартійною реальністю», — заявив Діспарте.
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Крім цього, генеральний директор Circle відмовився коментувати ситуацію навколо заявки на публічне розміщення акцій (IPO) у США. Компанія подала відповідні документи за формою S-1 до Комісії з цінних паперів і бірж США (SEC).
Аллейр заявив, що не може обговорювати цей процес через обмеження, встановлені Комісією. Зокрема, підприємець не зміг відповісти на запитання, чи є заявка на IPO реакцією на схвалення SEC спотових біткоїн-ETF. Агентство зареєструвало інвестиційні криптофонди в січні 2024 року.

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