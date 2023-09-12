ЄС не буде продовжувати санкції проти трьох російських бізнесменів — Reuters Сьогодні 16:45 — Фондовий ринок

ЄС не буде продовжувати санкції проти трьох російських бізнесменів — Reuters

Євросоюз не планує продовжувати санкції, введені проти трьох російських бізнесменів.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на два джерела.

Ідеться про російського бізнесмена Григорія Берьозкіна, мільярдера Фархада Ахмедова і колишнього керівника російської компанії електронної комерції Ozon Олександра Шульгіна.

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Як уточнює Reuters, термін дії санкцій щодо трьох росіян закінчується 15 вересня — обмеження вимагають продовження кожні півроку. ЄС потребує одностайності всіх 27 країн-членів блоку для введення санкцій.

Нагадаємо, Олександр Шульгін досяг того, щоб проти нього не застосовували обмеження, через Європейський суд загальної юрисдикції в Люксембурзі. Менеджера додали до списку санкцій 8 квітня 2022 року, через кілька днів він пішов з керівної посади.

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