Бюджет України перевиконали на 10 мільярдів: куди підуть гроші — Finance.ua
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Бюджет України перевиконали на 10 мільярдів: куди підуть гроші

Казна та Політика
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Бюджет України перевиконали на 10 мільярдів: куди підуть гроші
Бюджет України перевиконали на 10 мільярдів: куди підуть гроші
У першому півріччі 2023 року в Україні перевиконали надходження до загального фонду держбюджету на 3,1%, або на 10,4 мільярда гривень, порівняно з планом на цей період.
Про це голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев розповів в інтерв'ю сайту «Телеграф».
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«Це в частині податків, які адмініструються Державною податковою службою. Держмитниця за пів року перевиконала план наповнення бюджету на 0,9% або 1,6 млрд грн, в тому числі у червні перевиконала його на 2 млрд грн. Таким чином, щодо податків маємо загальне перевиконання дохідної частини бюджету», — повідомив Данило Гетманцев.
За його словами, кошти спрямують на підтримку армії.
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«Це перевиконання дуже важливе для нас, бо насправді це консолідація зусиль бізнесу і держави задля забезпечення армії. 10,4 мільярда допоможуть забезпечити озброєнням та спорядженням три бригади. Ви знаєте, що ми формуємо нові бригади, тому це для нас надважливо. Нагадую, що всі військові видатки ми фінансуємо виключно з власних доходів. Тому те, що ми перевиконуємо план надходжень — це дуже позитивний тренд. Щоправда, це перевиконання абсолютно не співставне зі зростанням наших військових видатків. Вони зросли у рази», — наголосив голова фінансового комітету Ради.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Телеграф
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