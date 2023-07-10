Місцеві бюджети у першому півріччі збільшили доходи на 24%: дохід за регіонами (інфографіка) — Finance.ua

Місцеві бюджети у першому півріччі збільшили доходи на 24%: дохід за регіонами (інфографіка) Сьогодні 20:00 — Кредит&Депозит

За I півріччя 2023 року до загального фонду місцевих бюджетів надійшло 218,3 млрд грн, що на 42,5 млрд грн більше порівняно з аналогічним періодом 2022 року.

Основними доходами загального фонду місцевих бюджетів (без урахування міжбюджетних трансфертів) за I півріччя 2023 року були:

145,4 млрд грн — податок на доходи фізичних осіб (ПДФО);

27,1 млрд грн — єдиний податок;

16,7 млрд грн — плата за землю;

10 млрд грн — акцизний податок;

7 млрд грн - податок на прибуток підприємств приватного сектору економіки.

Вагомий приріст доходів загального фонду місцевих бюджетів зафіксовано у таких областях: Чернігівська (+45,9%), Житомирська (+45,7%), Київська (+45,3%), Закарпатська (+39,2%), Чернівецька (+36,8%).

Збільшення доходів у цих областях пов’язано, зокрема, з тим, що у ці регіони перемістилися здебільшого внутрішньо переміщені особи та бізнес із територій, де ведуться або велися бойові дії, або з територій, які були чи є тимчасово окупованими збройними формуваннями рф.

Відповідно, найменший показник доходів загального фонду місцевих бюджетів виявлено на території тих областей, де проходять активні бойові дії або які були чи є тимчасово окупованими збройними формуваннями рф, зокрема в Донецькій, Запорізькій, Луганській та Херсонській областях.

Незважаючи на війну рф проти України, завдяки швидкій адаптації органів державної влади та органів місцевого самоврядування вдалося забезпечити виконання та збільшення доходів загального фонду місцевих бюджетів на +24,2% більше порівняно з I півріччям 2022 року.

За рахунок цих ресурсів органи місцевого самоврядування і надалі мають можливість забезпечувати фінансування першочергових потреб на місцевому рівні.

До речі, у Finance.ua з’явилась своя сторінка в Instagram. Підписуйтесь — буде яскраво, цікаво і корисно для вашого 👛 гаманця. 👇Доєднуйтесь до Instagram Finance.ua

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.