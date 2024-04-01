Бум штучного інтелекту зробив перший квартал на фондових ринках найкращим за пʼять років — Finance.ua
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Бум штучного інтелекту зробив перший квартал на фондових ринках найкращим за пʼять років

Фондовий ринок
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Бум штучного інтелекту зробив перший квартал на фондових ринках найкращим за пʼять років
Бум штучного інтелекту зробив перший квартал на фондових ринках найкращим за пʼять років
Світові фондові ринки зафіксували свої найкращі результати у першому кварталі за пʼять років, чому сприяв ентузіазм щодо штучного інтелекту. Індекс світових акцій MSCI зріс на 7,7%.
Про це пише Financial Times.
Індекс MSCI світових акцій цього року зріс на 7,7%, що є максимальним показником з 2019 року, при цьому акції перевершують облігації з найбільшим відривом за будь-який квартал з 2020 року.
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Цьому сприяв індекс S&P 500, який закривався на рекордно високому рівні 22 рази протягом кварталу.
Бум штучного інтелекту сприяв зростанню ринку: розробник чипів Nvidia збільшив ринкову вартість понад $1 трлн за перші три місяці року, що еквівалентно приблизно одній пʼятій загального приросту світових фондових ринків за цей період.
Те, що почалося як технологічне ралі на Волл-стріт, поступово поширилося по всьому кварталу: акції в Європі та Японії почали випереджати США.
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Британський індекс FTSE 100, німецький Dax, французький CAC 40 та іспанський Ibex 35 перевершили S&P 500 у березні, оскільки запаморочливий темп ралі Волл-стріт почав сповільнюватися.
Лідером серед основних ринків є Японія, де зростання впевненості в економіці та зростання цін на вітчизняні акції, повʼязані з мікросхемами, призвели до зростання індексу Topix на 16,2% у 2024 році, що поставило індекс у межах досяжності від історичного максимуму.

Акції найперспективніших компаній на старті 2024 року 🔍

За матеріалами:
Forbes.ua
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