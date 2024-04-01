Бум штучного інтелекту зробив перший квартал на фондових ринках найкращим за пʼять років — Finance.ua

Бум штучного інтелекту зробив перший квартал на фондових ринках найкращим за пʼять років 01.04.2024, 00:07 — Фондовий ринок

Бум штучного інтелекту зробив перший квартал на фондових ринках найкращим за пʼять років

Світові фондові ринки зафіксували свої найкращі результати у першому кварталі за пʼять років, чому сприяв ентузіазм щодо штучного інтелекту. Індекс світових акцій MSCI зріс на 7,7%.

Про це пише Financial Times.

Індекс MSCI світових акцій цього року зріс на 7,7%, що є максимальним показником з 2019 року, при цьому акції перевершують облігації з найбільшим відривом за будь-який квартал з 2020 року.

Цьому сприяв індекс S&P 500, який закривався на рекордно високому рівні 22 рази протягом кварталу.

Бум штучного інтелекту сприяв зростанню ринку: розробник чипів Nvidia збільшив ринкову вартість понад $1 трлн за перші три місяці року, що еквівалентно приблизно одній пʼятій загального приросту світових фондових ринків за цей період.

Те, що почалося як технологічне ралі на Волл-стріт, поступово поширилося по всьому кварталу: акції в Європі та Японії почали випереджати США.

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Британський індекс FTSE 100, німецький Dax, французький CAC 40 та іспанський Ibex 35 перевершили S&P 500 у березні, оскільки запаморочливий темп ралі Волл-стріт почав сповільнюватися.

Лідером серед основних ринків є Японія, де зростання впевненості в економіці та зростання цін на вітчизняні акції, повʼязані з мікросхемами, призвели до зростання індексу Topix на 16,2% у 2024 році, що поставило індекс у межах досяжності від історичного максимуму.

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