Британія внесла 20 млн фунтів до Трастового фонду підтримки економіки України — Finance.ua

Британія внесла 20 млн фунтів до Трастового фонду підтримки економіки України Сьогодні 08:30 — Казна та Політика

Британія внесла 20 млн фунтів до Трастового фонду підтримки економіки України

Британія оголосила про внесок у розмірі 20 млн фунтів стерлінгів до Трастового фонду підтримки реконструкції та економіки України (SURE), започаткованого Багатостороннім агентством з гарантій інвестицій Світового банку (MIGA) у лютому 2023 року.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства економіки.

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«Хочемо подякувати партнерам з Великої Британії за внесок до Трастового фонду підтримки реконструкції та економіки України (SURE). Крім фінансової підтримки, яку здійснює фонд в реальному секторі української економіки, для нас важливо і те, що все більше країн долучається до підтримки інвесторів, які готові взяти участь у відновленні України, не чекаючи закінчення війни», — сказала перший віцепрем'єр-міністр України — міністр економіки Юлія Свириденко.

На її переконання, гарантії MIGA є ключовим інструментом зменшення ризиків, забезпечуючи безперервність діяльності приватного сектору та залучення інвестицій для відновлення та відбудови країни.

Вторгнення росії в Україну завдало збитків, оцінених Світовим банком у 411 млрд дол. Відбудова в такому масштабі вимагає приватних інвестицій і рішень, які сприяють інвестиціям приватного сектору, ключовим серед яких є зменшення ризику війни.

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У міністерстві зазначають, що MIGA є активним провайдером страхування в Україні, видавши гарантії страхування політичних ризиків на понад 215 млн дол. із початку російського вторгнення в лютому 2022 року.

Через триваючу війну приватні страховики не можуть забезпечити страхування політичних ризиків в Україні. Трастовий фонд SURE дозволяє MIGA продовжувати підтримувати прямі іноземні інвестиції в Україну в цей складний для країни період.

Разом із внеском Норвегії, який становив близько 22 млн доларів, відтепер MIGA зможе сукупно застрахувати мінімум 100 млн дол. нових інвестицій в Україну.

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У Мінекономіки сподіваються, що після завершення бойових дій розпочнеться масштабна реконструкція. Цільовий фонд SURE забезпечить страхування політичних ризиків міжнародним кредиторам і спонсорам для зусиль з реконструкції в критичних секторах, включаючи транспорт, житло та енергетику.

Очікується, що фонд зросте до 300 млн дол. за рахунок внесків додаткових донорів, що дозволить MIGA надати гарантії фінансування торгівлі, страхування банківських резервів під час конфлікту та страхування політичних ризиків для підтримки відновлення після війни.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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