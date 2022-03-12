British American Tobacco йде з росії — Finance.ua

British American Tobacco йде з росії

Вчора 11:16 — Фондовий ринок

British American Tobacco йде з росії, sagliklimarkalar.com

Ще одна велика тютюнова компанія оголосила про зупинку своєї діяльності на території росії. В British American Tobacco тепер офіційно повідомили про свій відхід з рф.

Про це повідомляє пресслужба компанії.

«Ми дійшли висновку, що право власності БАТ на бізнес в росії більше не є стійким в поточних умовах. Ми ініціювали процес швидкого переведення нашого російського бізнесу відповідно до міжнародних та місцевих законів», — сказано в повідомленні.

У компанії стверджують, що всім 2500 співробітникам буде збережена зарплата і в найближчому майбутньому буде зроблено все можливе, щоб забезпечити їх зайнятість.

British American Tobacco випускає сигарети під брендами Dunhill, Kent, Lucky Strike, Pall Mall, Newport, Rothmans International, Camel, Natural American Spirit, а також ряд місцевих марок (в росії особливо відома марка Ява золота) — загалом близько 200 марок.

Додатково в портфель марок входить продукція нового покоління: система нагрівання тютюну glo, вейпи Vype і Vuse, а також не курильна нікотиновмісна продукція Velo.

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