Країна-ізгой: які країни припинили видавати громадянам рф візи — Finance.ua
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Країна-ізгой: які країни припинили видавати громадянам рф візи

11.03.2022, 19:45
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Після кремлівської агресії росіяни перестали бути бажаними гостями у багатьох куточках світу не лише на словах. Багато країн припинили видавати громадянам рф візи або запровадили серйозні обмеження, серед них:
  • Греція;
  • Латвія;
  • Литва;
  • Чеська Республіка.
І цей список постійно поповнюється, зараз над подібними санкціями розмірковує Японія. Якщо візу отримати все-таки вдалося, то потрапити до якоїсь європейської країни буде складно. Євросоюз, США та низка інших країн повністю закрили своє небо для російських літаків.
Карта відкритих для польотів із РФ країн має такий вигляд:
Країна-ізгой: які країни припинили видавати громадянам рф візи
За матеріалами: Сьогодні
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