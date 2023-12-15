Боснія та Герцеговина, Сербія і Грузія відмовилися доєднатися до енергетичних санкцій ЄС проти росії — Finance.ua

Боснія та Герцеговина, Сербія і Грузія відмовилися доєднатися до енергетичних санкцій ЄС проти росії Сьогодні 12:40 — Енергетика

Боснія та Герцеговина, Сербія і Грузія відмовилися доєднатися до енергетичних санкцій ЄС проти росії

Боснія та Герцеговина, Сербія та Грузія як члени Енергетичного співтовариства лише взяли до відома заклики приєднатися до санкцій ЄС проти росії в енергетичній сфері, заявивши, що «це не створює юридичних зобов’язань».

Про це повідомляється у висновках 21-ї Ради міністрів Енергетичного співтовариства , яка пройшла у четвер у Відні.

«Рада міністрів взяла до відома оновлену інформацію Секретаріату про реакцію Договірних сторін на систематичні запрошення Європейського Союзу без подальших зволікань узгодити свою політику з обмежувальними заходами ЄС, накладеними на російську федерацію та білорусь, та прийняти відповідні заходи, що стосуються енергетики, у своєму внутрішньому законодавстві, а також запобігти обходу обмежувальних заходів, як тільки це стане можливим, та поінформувати Секретаріат про це. Боснія та Герцеговина, Сербія і Грузія підкреслили, що це не створює юридичних зобов’язань», — йдеться у документі.

Енергетичне співтовариство — це міжнародна організація, куди входять країни Євросоюзу і треті країни. Метою діяльності організації є розширення енергетичного ринку Євросоюзу на країни Південно-Східної Європи та на інші.

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Країни-члени беруть на себе зобов’язання в області енергетики, згідно з якими створюють нормативно-правову базу відповідно до Acquis communautaire ЄС та лібералізують свої енергетичні ринки. Україна є найбільшим членом Енергетичного співтовариства.

У четвер у Відні пройшла 21-а Рада міністрів Енергетичного співтовариства. Одним з найважливіших рішень Ради стало продовження терміну дії Договору про заснування Енергетичного Співтовариства. Крім того, міністри прийняли рішення про включення Регламенту TEN-E до структури Енергетичного Співтовариства з акцентом на сприянні ринковій інтеграції, конкурентоспроможності, безпеці постачання та кліматичній нейтральності.

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