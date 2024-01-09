Борщ став дорожчим: як за рік змінились ціни на інгредієнти традиційної страви — Finance.ua

Борщ став дорожчим: як за рік змінились ціни на інгредієнти традиційної страви Сьогодні 07:40 — Особисті фінанси

Борщ став дорожчим: як за рік змінились ціни на інгредієнти традиційної страви

Станом на початок січня 2024 року всі овочі «борщового набору» в Україні, крім цибулі та моркви, коштують на 20% дорожче, ніж рік тому.

Про це УНІАН повідомила керівник відділу маркетингу львівського оптового ринку сільськогосподарської продукції «Шувар» Тетяна Попович.

За її словами, рекордсменом по зростанню ціни за рік стала картопля, яка в порівнянні із початком 2023 року подорожчала в 3,5 раза, і нині гуртова вартість цього овоча складає 14−15,5 грн/кг. Водночас буряк та капуста коштують 10−11 грн за кг, що на 20% дорожче, ніж минулого року.

«В той же час морква сьогодні коштує 10−11 грн за кг — на 48% дешевше, ніж в січні минулого року. Цибуля також в порівнянні із минулим роком подешевшала більш, ніж удвічі та коштує 11,5−12,5 грн за кг», — розповіла експерт.

Вона пояснює, що таке падіння є результатом надлишкових обсягів — перевиробництва моркви й цибулі. Також стагнуючий попит вплинув на цінову ситуацію.

Натомість, за словами Попович, підвищення цін на деякі овочі насамперед пов’язане із високими витратами на зберігання та транспортування, а також з підвищеними тарифами на електроенергію для виробників та вартістю пального.

Читайте також Що буде з цінами на продукти в Україні в 2024-му: в Мінагрополітики озвучили прогноз на рік

«Якщо порівнювати ціни із попереднім тижнем, ситуація виглядає навіть більш, ніж стабільно. Навіть по картоплі, яка б'є всі цінові рекорди, зростання ціни було в межах 1,5%, капуста та морква подешевшали на 5%, а буряк та цибуля залишились на тому ж ціновому рівні, як і в останній тиждень грудня», — констатує експерт.

На її думку, до кінця зими критичного зростання цін не очікується. Залежно від виду овочів, цінове зростання може бути в межах 2−7%.

«Однак слід зазначити, що будь-який прогноз має ступінь невизначеності, і актуальні ціни можуть відрізнятися в залежності від ряду змінних обставин. Важливо враховувати загальні економічні умови в країні, які можуть впливати на ціни на продовольчі товари, погодні фактори», — наголосила Попович.

До речі, отримати кілька тисяч гривень за 10−20 хвилин собі на карту цілком реально. Для цього достатньо скористатися сервісом Finance.ua.

УНІАН За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.