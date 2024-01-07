Маркування на продуктах: правила, які має знати кожен покупець — Finance.ua

Маркування на продуктах: правила, які має знати кожен покупець Сьогодні 10:12 — Особисті фінанси

Маркування на продуктах: правила, які має знати кожен покупець

Вимоги щодо маркування продуктів в Україні регламентує відповідний закон. Проте з початком повномасштабної війни правила дещо спростили. Це полегшило ввезення гуманітарної допомоги до країни, але водночас призвело до виникнення шахрайських схем з продажу контрабанди та гуманітарки.

Для чого потрібне маркування

Маркування дозволяє споживачеві отримати вичерпну інформацію про товар, який його цікавить.

В Україні з 2019 року діє закон «Про інформацію для споживачів щодо харчових продуктів», в якому встановлені правила маркування, перелік необхідної інформації, та порядок її розміщення на етикетках продуктів.

В законі прописано, що інформація про продукт не має вводити в оману.

Зокрема забороняється приписувати непритаманні властивості товару чи ймовірні наслідки його вживання, підкреслювати окремі параметри. До прикладу, писати на пакуванні про лікувальний ефект (якщо не йдеться про природні мінеральні води чи товари спеціального медичного призначення).

Що має бути на етикетці

Назва харчового продукту.

Перелік та кількість інгредієнтів, вказання допоміжних матеріалів, що використовуються для переробки.

Наявність алергенів. Мають бути виділені окремим кольором, шрифтом.

Вага чи кількість продукту в установлених одиницях вимірювання.

Мінімальний термін придатності або дата «Вжити до».

Умови зберігання/використання.

Поживна цінність: енергетична цінність, вміст жирів, насичених жирів, вуглеводів, цукрів, білків та солі.

Найменування та місцезнаходження оператора ринку харчових продуктів. Для імпортованих харчових продуктів — найменування та місцезнаходження імпортера.

Країна походження/місце походження. Вказується, якщо відсутність такої інформації може ввести споживача в оману; для окремих типів м’яса; якщо країна походження харчового продукту не збігається з країною походження основного інгредієнта.

Інструкція з використання — якщо її відсутність може ускладнити використання продукту.

Для напоїв із вмістом етилового спирту понад 1,2% - інформація про фактичний вміст спирту.

Позначка «з ГМО» — за наявності генетично модифікованих організмів (ГМО), якщо їх частка перевищує 0,9% в будь-якому інгредієнті харчового продукту.

19 серпня 2022 Кабмін ухвалив постанову № 922, що скасувала норму щодо реалізації імпортованих товарів без українського маркування.

Єдиний випадок, коли на полиці супермаркету можуть бути не марковані українською продукти, — це харчі, що були ввезені на територію України з 9 березня по 1 грудня 2022 та перебувають в обігу до закінчення мінімального терміну придатності.

Якщо маркування відсутнє: що робити

Споживач має законне право отримати інформацію про товар у точці продажу, вимагати сертифікати якості та інші документи.

Якщо такої інформації немає, необхідно звернутися до Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів (Держпродспоживслужби) чи її територіального органу.

Зокрема електронне звернення можна подати через форму на сайті Держпродспоживслужби.

Що загрожує за продаж товарів без маркування

Реалізація продукції, на якій відсутнє маркування, карається адміністративною відповідальністю.

Юридичним особам та фізичним особам-підприємцям загрожують такі штрафи:

реалізація харчових продуктів, маркування яких не відповідає законодавству, якщо це створює загрозу для життя та/або здоров’я: для юр. осіб — 30 мінімальних зарплат (201 тис. грн), для ФОП — 20 мін. зарплат (134 тис. грн);

надання неточної, недостовірної та незрозумілої для споживачів інформації про харчовий продукт: для юр. осіб — 15 мін. зарплат (100,5 тис. грн), для ФОП — 10 мін. зарплат (67 тис. грн).

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