Boeing планує рекордно збільшити виробництво свого найпопулярнішого літака — Finance.ua

Boeing планує рекордно збільшити виробництво свого найпопулярнішого літака 04.10.2023, 00:23 — Фондовий ринок

Boeing планує рекордно збільшити виробництво свого найпопулярнішого літака

Компанія Boeing планує збільшити виробництво свого найпопулярнішого літака Boeing 737 до рекордної кількості у щонайменше 57 одиниць на місяць до липня 2025 року.

Про це повідомляє Reuters із посиланням на поінформовані джерела.

План передбачає досягнення виробництва до 42 літаків Boeing 737 щомісячно до грудня цього року. В червні 2024 року щомісячне виробництво літаків Boeing 737 та Boeing 737 MAX, а також більш ранніх моделей, які використовувались із військовими цілями, має становити до 47 одиниць, у грудні того ж року — до 50 одиниць, і у червні 2025 компанія випускатиме до 57 літаків на місяць.

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Boeing виклав план виробництва в останній версії свого головного графіку для постачальників, який був повторно підтверджений виробником літаків у середині вересня, повідомили джерела.

Компанія від коментарів відмовилась.

«Ця мета замінить недосягнуту ціль авіавиробника, встановлену кілька років тому, яка була зірвана у 2019 році, коли виробництво 737 MAX було припинено у всьому світі після двох смертельних авіакатастроф», — йдеться у матеріалі.

До припинення виробництва літаків Boeing 737 MAX компанія виробляла 52 повітряних судна на місяць і прагнула досягнути виробництва 57.

Наразі офіційна ціль компанії, оголошена в листопаді 2022 року, виробляти 50 літаків на місяць в період з 2025 до 2026 року.

Проте гендиректор Boeing Дейв Калхун повідомив, що може обговорюватись питання про збільшення обсягів до 60 літаків на місяць.

«Мені б хотілось досягти 60 поставок, і ринок для цього існує. В цьому немає сумнівів», — заявив він в липневому звіті про прибутки та збитки компанії.

Укрінформ За матеріалами:

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