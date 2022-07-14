BMW ввела плату за підігрів сидінь в уже проданих авто — Finance.ua

BMW ввела плату за підігрів сидінь в уже проданих авто Вчора 02:35 — Технології&Авто

BMW ввела плату за підігрів сидінь в уже проданих авто

Компанія BMW у низках країн почала продавати підписки на підігрів сидінь. Таким чином виробник запроваджує мікротранзакції для користування високоякісними функціями автівок.

Про це пише The Verge

Щомісячна підписка на підігрів передніх сидінь BMW коштує приблизно 18 дол., підписка на рік — 180 дол., на три роки — 300 дол. Також за 415 дол. можна придбати «необмежений доступ».

Коли саме ця підписка стала доступною та в яких країнах — незрозуміло, але цього тижня про запуск функції повідомили декілька торгових точок у Південній Кореї. Функції за підписками компанія почала впроваджувати у 2020 році.

Зараз же підписка на підігрів сидінь доступна у цифрових магазинах BMW у Великій Британії, Німеччині, Новій Зеландії та Південній Африці, але не в США.

У BMW не розкривають, коли саме а в яких країнах була запущена передплата. Причиною може бути те, що коли в 2020 році компанія оголосила про можливість програмного забезпечення здійснювати мікротранзакції за автоматичне дальнє світло та адаптивний круїз-контроль, клієнти засудили цей крок. Більше того, такі дії компанії назвали «жадібними та експлуататорськими».

Варто пояснити, що у випадку з підігрівом сидінь, власники BMW вже мають усі необхідні компоненти, але BMW просто додав програмний блок на їхній функціонал, за видалення якого покупці повинні заплатити.

«І якщо для деяких функцій програмного забезпечення, які можуть призвести до постійних витрат для виробника автомобілів (наприклад, автоматичні сповіщення камер дорожнього руху), стягнення плати за підписку виглядає більш розумним, то до підігріву сидінь виникають питання», — йдеться у статті.

Також, згідно з інформацією цифрового магазину автомобільного бренду у Великій Британії, BMW блокує без підписки:

підігрів керма (від 12 дол. на місяць);

можливість записувати відео з камер автомобіля (235 дол. за «необмежене» використання)

спортивний пакет Iconic Sounds, який дозволяє відтворювати звуки двигуна у вашому автомобілі (за одноразову плату в 117 дол.)

Економічна Правда За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.