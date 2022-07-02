БЕБ виявило держзакупівлі на суму 65 млн грн, виконавці яких — компанії з російським або білоруським походженням — Finance.ua

БЕБ виявило держзакупівлі на суму 65 млн грн, виконавці яких — компанії з російським або білоруським походженням Вчора 18:33

Як виявили Аналітики Бюро економічної безпеки України, після початку повномасштабної війни низка підприємств з бенефіціарами з росії чи білорусі не лише брали участь у закупівлях за рахунок державних коштів, а й ставали їх виконавцями, тобто, реалізовували товари чи послуги.

Як зазначається, сума таких закупівель склала близько 65 мільйонів гривень. Такі кричущі випадки встановили аналітики БЕБ під час аналізу понад 400 тисяч держзакупівель.

«Це неприпустимо, тому БЕБ ініціюватиме розгляд питання перед Кабміном, щоб повністю заборонити допуск компаній з рф та рб до державних закупівель», — зазначив директор БЕБ Вадим Мельник.

Довідка Finance.ua:

Суд наклав арешт на корпоративні права компанії «Моршинська», яка належить російському олігарху Михайлу Фрідману, на суму понад 53,4 млн грн.

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УНН За матеріалами:

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