БЕБ викрило схему нелегального ввезення авто для ЗСУ — Finance.ua

БЕБ викрило схему нелегального ввезення авто для ЗСУ Сьогодні 10:12 — Кримінал

БЕБ викрило схему нелегального ввезення авто для ЗСУ, Фото: esbu.gov.ua

Бюро економічної безпеки у Чернівецькій області викрили схему незаконного ввезення автомобілів під виглядом гуманітарної допомоги.

Про це повідомляється на сайті БЕБ.

Слідство встановило, що фігуранти справи підробляли листи-прохання від імені благодійних організацій, в яких вказували потребу у транспортних засобах для ЗСУ. Таким чином зловмисники уникали сплати мита та податків при імпорті автівок. Транспорт реалізовували за готівку.

Під час санкціонованих обшуків вилучили 5 транспортних засобів, оформлених на благодійні організації, документи, чорнові записи, комп’ютерну техніку та мобільні телефони.

Нагадаємо, раніше правоохоронці повідомили про підозру командиру однієї з військових частин у Львівській області. Він у 2022 році закупив ліжка для військових за завищеними цінами. Як зазначають у ДБР, було закуплено понад 3 тис. ліжок ярусного типу за ціною 21,7 млн гривень, що перевищило ринкову ціну у півтора рази.

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