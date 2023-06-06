БЕБ викрило посадовців Гостомельської адміністрації у привласненні 5 мільйонів — Finance.ua

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БЕБ викрило посадовців Гостомельської адміністрації у привласненні 5 мільйонів

Кримінал
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БЕБ викрило посадовців Гостомельської адміністрації у привласненні 5 мільйонів
БЕБ викрило посадовців Гостомельської адміністрації у привласненні 5 мільйонів, Фото: БЕБ
У Бюро економічної безпеки заявили про викриття схеми привласнення бюджетних коштів посадовцями Гостомельської селищної військової адміністрації.
Про це повідомляє пресслужба БЕБ.
Встановлено, що службові особи Гостомельської селищної військової адміністрації у період 2022−2023 років уклали низку договорів на проведення робіт з усунення аварій в житловому фонді які виникли внаслідок бойових дій спричинених військовою агресією російської федерації проти України та облаштування укриттів. Виявилось що договори укладались із підконтрольними суб'єктами господарської діяльності за завищеними цінами.
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Слідчі з’ясували, що фактичні будівельні роботи були виконані не в повному обсязі, а окремі роботи були взагалі здійснені силами комунальників. Про це свідчать акти виконаних робіт.
Надалі, кошти отримані злочинним шляхом, підприємства переможці закупівель перераховували на рахунки фіктивних підприємств, офіси яких розташовані у Вінниці, а пізніше переводили їх у готівку.
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За попередніми підрахунками, сума завданих державі збитків становить понад 5 млн гривень.
Детективи БЕБ провели обшуки в будівлях військової адміністрації та ЖКГ, а також в офісних приміщеннях де розташовувались фіктивні підприємства. За результатами обшуків вилучено первинні фінансово господарські документи, чорнові записи та флеш-накопичувачі де зберігалась інформація щодо протиправної діяльності.
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Вилучені документи направлені до експертної установи для проведення будівельно-технічної та економічної експертиз з метою встановлення фактичних збитків, завданих державі.
Досудове розслідування у кримінальному проваджені за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) здійснюють детективи ТУ БЕБ у Київській області за процесуального керівництва прокурорів Київської обласної прокуратури.
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Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Finance.ua
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