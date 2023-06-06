БЕБ викрило посадовців Гостомельської адміністрації у привласненні 5 мільйонів — Finance.ua

БЕБ викрило посадовців Гостомельської адміністрації у привласненні 5 мільйонів Сьогодні 11:16 — Кримінал

БЕБ викрило посадовців Гостомельської адміністрації у привласненні 5 мільйонів, Фото: БЕБ

У Бюро економічної безпеки заявили про викриття схеми привласнення бюджетних коштів посадовцями Гостомельської селищної військової адміністрації.

Про це повідомляє пресслужба БЕБ.

Встановлено, що службові особи Гостомельської селищної військової адміністрації у період 2022−2023 років уклали низку договорів на проведення робіт з усунення аварій в житловому фонді які виникли внаслідок бойових дій спричинених військовою агресією російської федерації проти України та облаштування укриттів. Виявилось що договори укладались із підконтрольними суб'єктами господарської діяльності за завищеними цінами.

Слідчі з’ясували, що фактичні будівельні роботи були виконані не в повному обсязі, а окремі роботи були взагалі здійснені силами комунальників. Про це свідчать акти виконаних робіт.

Надалі, кошти отримані злочинним шляхом, підприємства переможці закупівель перераховували на рахунки фіктивних підприємств, офіси яких розташовані у Вінниці, а пізніше переводили їх у готівку.

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За попередніми підрахунками, сума завданих державі збитків становить понад 5 млн гривень.

Детективи БЕБ провели обшуки в будівлях військової адміністрації та ЖКГ, а також в офісних приміщеннях де розташовувались фіктивні підприємства. За результатами обшуків вилучено первинні фінансово господарські документи, чорнові записи та флеш-накопичувачі де зберігалась інформація щодо протиправної діяльності.

Вилучені документи направлені до експертної установи для проведення будівельно-технічної та економічної експертиз з метою встановлення фактичних збитків, завданих державі.

Досудове розслідування у кримінальному проваджені за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) здійснюють детективи ТУ БЕБ у Київській області за процесуального керівництва прокурорів Київської обласної прокуратури.

Фігурантам загрожує позбавлення волі на строк від семи до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.

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