Байден планує просити у Конгресу $100 млрд допомоги Україні та Ізраїлю — Finance.ua

Байден планує просити у Конгресу $100 млрд допомоги Україні та Ізраїлю Сьогодні 10:13 — Казна та Політика

Байден планує просити у Конгресу $100 млрд допомоги Україні та Ізраїлю

Президент США Джо Байден розглядає додатковий запит на суму близько 100 мільярдів доларів, який включатиме оборонну допомогу для Ізраїлю та Україні, а також фінансування безпеки кордонів і допомогу країнам Індо-Тихоокеанського регіону, в тому числі Тайваню.

Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на джерела.

Видання зазначає, що Байден пообіцяв підтримку Ізраїлю після смертоносної атаки на початку цього місяця, здійсненої угрупованням ХАМАС, яке США і ЄС визнали терористичною організацією. Допомога Ізраїлю користується широкою двопартійною підтримкою в Конгресі США.

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Допомога Україні, однак, потребує прихильності республіканців у Палаті представників. Група законодавців, які підтримують надання додаткової допомоги Києву, на початку цього місяця порадила, щоб адміністрація запропонувала спільний пакет допомоги для Ізраїлю та України, сподіваючись подолати опозицію республіканців.

Рішення про включення фінансування прикордонної безпеки до пакету також спрямоване на те, щоб заручитися підтримкою республіканців у Конгресі, які вже давно пов’язують додаткову іноземну допомогу з вирішенням проблеми притоку мігрантів до США.

Bloomberg зазначає, що представник Адміністративно-бюджетного управління США відмовився від коментарів.

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Джерело, знайоме із зусиллями адміністрації з координації запиту, повідомило, що деталі пакету все ще опрацьовуються, і підкреслило, що сума буде покривати цілий фінансовий рік. Попередній запит Білого дому, який передбачав виділення Україні 24 мільярдів доларів, охоплював лише тримісячний період.

Будь-який запит від Білого дому, однак, повинен буде зачекати, поки законодавці Палати представників не оберуть нового спікера після усунення Кевіна Маккарті з посади. Будь-який захід щодо витрат має бути спочатку схвалений Палатою представників, яка не може завершити жодної законодавчої ініціативи, доки республіканці не об'єднаються навколо нового спікера.

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Сам обсяг і вимоги пакету, ймовірно, викличуть опір у Палаті представників, де розбіжності між Республіканською партією щодо скорочення видатків та іноземної допомоги зіграли свою роль у боротьбі за крісло спікера.

Представник Джим Джордан, який є головним кандидатом на посаду наступного спікера, скептично ставиться до нової допомоги Україні, а консерватори в Палаті представників вимагають, щоб пакет допомоги Ізраїлю не був прив’язаний до подальшої допомоги Києву.

Лідер сенатської більшості Чак Шумер у вівторок заявив, що очікує, що адміністрація надішле запит «до кінця цього тижня» і що він включатиме військову, дипломатичну, розвідувальну та гуманітарну допомогу для Ізраїлю.

«Ми хотіли б отримати додатковий пакет допомоги якомога швидше, тому що потреби є великими як в Ізраїлі, так і в Україні», — сказав він.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Українська правда За матеріалами:

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