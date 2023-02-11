Банківський рахунок за кордоном для ФОП: всі ньюанси — Finance.ua

Банківський рахунок за кордоном для ФОП: всі ньюанси
Фізичні особи-підприємці мають право відкривати банківські рахунки за кордоном і використовувати їх для ведення господарської діяльності. Утім, є нюанс — гроші повинні повернутися назад в Україну.
Стандартна система — 365 днів, але в умовах воєнного часу цей термін змінювався. Наразі тримати гроші на закордонних рахунках можна 180 днів.
У разі не повернення коштів нараховується пеня — 0,3% суми неодержаних грошей за кожний день прострочення.
Граничні терміни розрахунків не застосовуються та не поширюються на операцію з експорту товарів або послуг, сума якої менше ніж 400 тис. грн (в еквіваленті за курсом НБУ. — Ред.).
Також граничні терміни не поширюються на послуги й права інтелектуальної власності й інші немайнові права, що експортуються.
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