Банківський рахунок за кордоном для ФОП: всі ньюанси — Finance.ua

Банківський рахунок за кордоном для ФОП: всі ньюанси Сьогодні 20:00 — Особисті фінанси

Фізичні особи-підприємці мають право відкривати банківські рахунки за кордоном і використовувати їх для ведення господарської діяльності. Утім, є нюанс — гроші повинні повернутися назад в Україну.

Стандартна система — 365 днів, але в умовах воєнного часу цей термін змінювався. Наразі тримати гроші на закордонних рахунках можна 180 днів.

У разі не повернення коштів нараховується пеня — 0,3% суми неодержаних грошей за кожний день прострочення.

Граничні терміни розрахунків не застосовуються та не поширюються на операцію з експорту товарів або послуг, сума якої менше ніж 400 тис. грн (в еквіваленті за курсом НБУ. — Ред.).

Також граничні терміни не поширюються на послуги й права інтелектуальної власності й інші немайнові права, що експортуються.

Читайте більше в нашій статті:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.