Банк списав гроші з картки за штраф без відома клієнта: чи законно це — Finance.ua

Банк списав гроші з картки за штраф без відома клієнта: чи законно це Вчора 17:02 — Особисті фінанси

Банк списав гроші з картки за штраф без відома клієнта: чи законно це

Якщо у вас є несплачені штрафи за ПДД чи інші борги, одного дня банк може просто списати гроші на погашення з вашого рахунку без попереднього блокування. Експерти « Блогу юриста » у Telegram розповіли, чи законні такі дії.

Юристи кажуть, що хоча зазвичай боржникам просто блокували суми штрафу на рахунках (а подекуди і рахунки повністю), стали відомі випадки, коли компетентні органи одразу списували заборгованість.

Випадок зі штрафом

В серпні 2022 року клієнт « ПриватБанк у» Сергій помітив дивне списання зі свого банківського рахунку на суму 1048 грн. В описі платежу не було вказано жодних подробиць, просто — «Покупка, грошові перекази».

Сергій звернувся у службу підтримки банку, де йому повідомили, що транзакція була здійснена на запит Державної виконавчої служби, і скоріш за все це списання штрафу за порушення ПДД.

Чому банк в односторонньому порядку списав кошти, а не заблокував їх, як це відбувалося раніше? Чому про списання не повідомили клієнта? І чи це взагалі законно? Так, це законно.

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Як повідомили в «ПриватБанку», цей кейс дійсно є списанням за платіжним дорученням виконавчої служби. Таке повноваження у державного органу існувало завжди, і воно однакове для всіх банків в Україні.

Закон України «Про виконавче провадження», зокрема статті 13 і 18, як раніше, так і зараз, дозволяє державному або приватному виконавцю не тільки накладати арешт на грошові кошти, які знаходяться на картковому рахунку фізичної особи, а і безпосередньо списувати ці грошові кошти (суму боргу) шляхом направлення банку відповідної платіжної вимоги.

Алгоритм дій виконавця простий:

направлення запитів щодо відкритих банківських рахунків для з’ясування наявності на цих банківських рахунках відповідної суми грошових коштів;

накладення арешту на ці грошові кошти на рахунку;



списання цих грошових коштів.



Тобто, виконавча служба надсилає платіжну вимогу, і, якщо на рахунку є власні кошти (не кредитні або овердрафт), банк зобовʼязаний їх віддати виконавцю на вимогу. Наявність попереднього арешту при цьому не є обов’язковою.

Чому це важливо? Раніше у більшості випадків виконавча служба обмежувалася лише накладенням арештів на грошові кошти і не використовувала передбачений законодавством механізм їх списання. Зараз в Україні війна, і уповноважені органи можуть діяти більш рішуче проти боржників.

Тому якщо маєте несплачені штрафи з ПДД, то будьте готові, що в рамках відкритого виконавчого провадження з вашого карткового рахунку абсолютно законно спишуть суму вашої заборгованості. Оскаржити дії ДВС можна через суд.

Що це означає? Якщо ви не хочете переплачувати за штрафи (адже вигідніше одразу сплатити 300 грн зі знижкою за дострокове погашення, аніж 1000 грн через місяць), доведеться ще більш уважно стежити за їх наявністю.

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