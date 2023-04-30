Багато німецьких міст досягли межі можливостей з розміщення біженців — Finance.ua

Багато німецьких міст досягли межі можливостей з розміщення біженців Сьогодні 23:13 — Світ

Багато німецьких міст досягли межі можливостей з розміщення біженців

Багато муніципалітетів у Німеччині вичерпали свої можливості щодо розміщення біженців, заявив президент союзу німецьких міст Маркус Леве.

Про це повідомляє видання Die Welt.

«Нам необхідні відчутні результати щодо додаткового фінансування муніципалітетів з прийому біженців, а також конкретні зобов’язання з теми інтеграції, — сказав Леве. — Федеральна влада має припинити блокувати питання фінансування».

Об’єднана фракція CDU/CSU вже підтримала вимогу союзу міст та спрогнозувала, що цього року кількість біженців у ФРН зросте щонайменше на 300 тис. осіб. Минулого року притулок у Німеччині попросили майже 218 тисяч людей. Це більше, ніж за період із 2016 року. І це не включаючи близько мільйона біженців із України, які отримали тимчасовий захист.

Довідка Finance.ua:

експерти ринку праці розповіли про найбільш високооплачувані професії у Німеччині. У цій країні знайшли порятунок від війни понад один мільйон українських біженців;

прихисток у Чехії отримали майже пів мільйона українців. Біженці продовжують обирати цю країну — у 2023 році на отримання тимчасового захисту подалися майже 30 тисяч українців.

uamedia За матеріалами:

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