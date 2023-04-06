Айтівці на Djinni встановили новий рекорд. Різниця між кількістю відкритих вакансій та профілів кандидатів сягнула 9 000 — Finance.ua

Айтівці на Djinni встановили новий рекорд. Різниця між кількістю відкритих вакансій та профілів кандидатів сягнула 9 000 Сьогодні 09:29 — Особисті фінанси

Айтівці на Djinni встановили новий рекорд. Різниця між кількістю відкритих вакансій та профілів кандидатів сягнула 9 000

У березні 24 000 кандидатів активували свій профіль на Djinni, повідомляється в Telegram-каналі сервісу.

«Це новий рекорд. Різниця між кількістю опублікованих вакансій і активованих профілів продовжує зростати вже четвертий місяць. Якщо у грудні вона була близько 5 000 зараз — вже 9 000», — зазначають аналітики Djinni.

Графік: Djinni

Також у березні роботодавці отримали 327 000 відгуків на вакансії. Це в чотири рази більше, ніж пропозицій від рекрутерів. І навіть більше, ніж пропозицій було в січні минулого року, до початку повномасштабного вторгнення (їх було 311 000).

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Усі ці відгуки написали 34 000 кандидатів (з понад 80 000, які зараз в пошуку). Тобто в середньому майже по 10 відгуків на кандидата на місяць. Медіана відгуків на кандидата — 4.

Графік: Djinni

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