Автострахування в Польщі: ціни та як оформити — Finance.ua

Автострахування в Польщі: ціни та як оформити Сьогодні 09:05 — Страхування

Автострахування в Польщі: ціни та як оформити

Без обов’язкового страхування авто в Польщі (obowiązkowe Ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej, далі OC) їздити суворо заборонено.

Про це пише Ukrainian in Poland.

Штрафи за прострочену або відсутню страховку

Розміри штрафних санкцій за їзду на автомобілі без страховки залежать від розмірів мінімальної заробітної плати і перераховуються рівно раз на рік. Максимальний розмір становить 200% мінімалки для легкового транспорту, і 300% для вантажного відповідно.

Власникам легкових авто:

до 3 днів — 1 870 злотих;

від 4 до 14 днів — 4 670 злотих;

понад 14 днів — 9 330 злотих.

Водіям автобусів і вантажівок:

до 3 днів — 2 800 злотих;

від 4 до 14 днів — 7 000 злотих;

понад 14 днів — 14 000 злотих.

Для мотоциклів:

до 3 днів — 310 злотих;

від 4 до 14 днів — 780 злотих;

понад 14 днів — 1 560 злотих.

Уникнути штрафів можливо, але для цього потрібно:

мати при собі підтвердження страхового поліса за потрібний період. мати підтвердження факту дарування, продажу, утилізації або крадіжки автомобіля.

Страхування авто в Польщі може бути подовжене автоматично за обов’язкового дотримання наступних умов:

термін попереднього страхування був не менше року;

усі платежі вносилися своєчасно;

договірні зобов’язання між страховою компанією та власником транспортного засобу не було розірвано;

автотранспорт перебуває у володінні того самого власника, тож при його зміні, новий поліс потрібно оформити до припинення дії попереднього договору.

Авто на закордонній реєстрації

Якщо після прибуття автомобіля на іноземній реєстрації ви не зареєстрували його в Польщі, ви все одно зобов’язані мати страховку. Для таких випадків польські страховики пропонують поліс OC Graniczna.

Що таке OC Graniczna, і скільки коштує її оформлення

OC Graniczna належить до особливого виду страхування транспортних засобів, які проходили реєстрацію за межами Польщі та інших країн Євросоюзу. Цей вид належить до обов’язкового страхування.

Якщо у вас вже є Зелена карта, то оформлення OC Graniczna не знадобиться. Однак, якщо вона закінчилася або її взагалі немає, то такий вид страхування буде чудовим варіантом виходу з ситуації, що склалася.

Для придбання такої страховки достатньо звернутися в будь-яку страхову компанію. Вартість такого поліса залежатиме від обставин, які братимуться до уваги під час розрахунку, але в середньому ціна варіюється від 20 до 400 зл у деяких випадках.

Що впливає на вартість страхування авто в Польщі

Одним з основоположних факторів під час формування вартості страхового поліса є оцінка технічного стану вашого транспортного засобу. Для цього страхові компанії беруть до уваги марку, модель і об’єм двигуна авто, що дає уявлення про потужність і швидкісні ризики автомобіля. Суттєво впливають на вартість і габарити ТЗ, чим вони більші, тим більшу суму доведеться заплатити його власнику за обов’язкове страхування.

Крім того, страхові компанії беруть до уваги вік водія, його досвід водіння та історію безаварійної поведінки на дорозі. Сума страхового поліса може багато в чому залежати від регіону проживання, яка там щільність руху і статистика дорожньо-транспортних пригод.

Середня ціна страховки

За даними сайту Rankomat. pl середня ціна OC у січні 2025 року становила 693 zł. Середня вартість страхування у Варшаві та Гданську становить 827 -925 злотих, а в Жешуві та Любліні — 689 — 732 злотих.

Покрокова інструкція для оформлення страховки авто в Польщі

Почати з вибору надійної страхової компанії і чітко визначитися, чи будете ви брати додаткові послуги (можна випадково купити ще доп. послуг більше, ніж вартість самої страховки). Зайти на сайт компанії і підібрати відповідний вам поліс. Якщо самостійно складно визначитися з відповідним варіантом, зверніться за допомогою до онлайн-консультанта, який зможе відповісти на всі ваші запитання. Після вибору відповідного варіанту страхового поліса прямо на сайті компанії ви зможете скористатися онлайн-калькулятором і порахувати приблизну вартість страхування вашого транспортного засобу. Для цього вам потрібно буде ввести номер реєстрації та марку автомобіля. Далі належить внести страховий платіж. Зробити це можна онлайн прямо на сайті компанії або підійти безпосередньо в офіс. Зазвичай договір укладається терміном на один рік, і майже в кожній компанії можна оплатити отриману страхову суму в розстрочку.

Перше на що варто звернути увагу перед оформленням страхового поліса, так це на наявність пакету всіх необхідних документів, таких як:

свідоцтво про реєстрацію (це основний документ, в якому міститься вся інформація про транспортний засіб);

посвідчення водія;

документ, що підтверджує право на перебування в Польщі (віза, карта побиту тощо);

попередній страховий поліс (якщо є).

Незважаючи на те, що законодавчо це не передбачено, але багато страхових компаній у Польщі вимагають наявність ідентифікатора PESEL. Попри це оформлення поліса без PESEL все-таки можливе, але це суттєво скоротить вибір страховиків.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.