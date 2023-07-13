Автомобілі з яким типом пального обирають українці: підсумки червня — Finance.ua

Автомобілі з яким типом пального обирають українці: підсумки червня
В Україні через підвищення цін на паливо збільшилися частки електромобілів і автомобілів з ГБО. Проте фаворитами залишаються бензинові моделі. Про це розповіли в Інституті досліджень авторинку.
За червень 2023 року частка бензинових моделей склала 39,1% від загальної кількості куплених авто. Дизельні автомобілі зайняли 37% ринку, а моделі з ГБО — 17,6%.
На четвертому місці за продажами розмістилися електромобілі (3,8%). Гібриди посіли п’яте місце за місяць (2,1%).
Внутрішні перепродажі
В Україні за червень на внутрішньому ринку купили 36,9 тисячі бензинових автомобілів. Ще 20,4 тисячі авто були оснащені ГБО.
За місяць українці придбали 32,9 тисячі автомобілів з дизельними двигунами. Також за червень було зафіксовано 1,4 тисячі угод купівлі-продажу електромобілів. Ще 1,1 тисячі авто були гібридами.
Частка дизельних автомобілів збільшилася з 34,7% до 35,4% за місяць. Бензинових і гібридних авто стало менше — 39,7% замість 40,2% і 1,3% замість 1,2% відповідно.
Імпортовані автомобілі з пробігом
Найчастіше в червні українці імпортували з інших країн дизельні автомобілі — 44%. Частка авто з бензиновими двигунами становила 37,1%.
Ще 4,1% від пригнаних автомобілів за червень становили моделі з ГБО. Частка гібридів становила 2,1%.
Цікаво те, що за червень 12,5% від усіх імпортованих автомобілів становили електромобілі. Це абсолютний рекорд у цьому сегменті.
Топ 10 найпопулярніших моделей за червень:
- Volkswagen Golf — 1461 авто.
- Renault Megane — 1238 авто.
- Skoda Octavia — 880 авто.
- Volkswagen Passat — 716 авто.
- Nissan Leaf — 514 авто.
- Ford Focus — 407 авто.
- Nissan Qashqai — 384 авто.
- Volkswagen Touran — 380 авто.
- Volkswagen Tiguan — 304 авто.
- Audi A4 — 292 авто.
Нові автомобілі
У сегменті нових автомобілів лідирували моделі з дизельними двигунами. Українці купили 2,5 тисячі таких авто (37,8%).
Частка бензинових автомобілів становила 37,2%, а гібридів — 15,5%. Моделі із заводським ГБО зайняли 0,4% ринку.
Також за місяць збільшилися продажі електромобілів. Частка таких автомобілів становила 9,1%.
Порівняно з травнем 2023 року частка бензинових авто зменшилася на 3,7%. Дизельні авто стали популярнішими на 3%, а гібридні автомобілі — на 0,6%.
Частка автомобілів з ГБО знизилася на 0,3%. Електромобілі стали популярнішими на 0,4% за місяць.
Топ 10 найпопулярніших моделей за червень:
- Renault Duster — 656 авто.
- Toyota RAV4 — 311 авто.
- Toyota Corolla — 202 авто.
- Volkswagen ID.4 — 189 авто.
- Mazda CX-5 — 167 авто.
- Toyota Land Cruiser Prado — 149 авто.
- Hyundai Tucson — 143 авто.
- Skoda Octavia — 127 авто.
- Toyota Camry — 124 авто.
- Skoda Karoq — 117 авто.
Статистика встановлення ГБО
Як згадувалося раніше, через підвищення цін на пальне збільшилися частки електромобілів і автомобілів з ГБО. Українці за місяць зареєстрували переобладнання 5,8 тисячі авто. Це на 5,5% більше, ніж за травень 2023 року.
Востаннє такий високий показник встановлення ГБО було зафіксовано в липні 2021 року. За словами експертів, найближчим часом тенденція може продовжитися.
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