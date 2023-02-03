Австралія змінює дизайн банкнот: там не буде британського монарха — Finance.ua
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Австралія змінює дизайн банкнот: там не буде британського монарха

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Австралія змінює дизайн банкнот: там не буде британського монарха
Австралія змінює дизайн банкнот: там не буде британського монарха
Австралія прибере зображення британського монарха зі своїх банкнот після того, як вирішила використати місцевий дизайн для своєї банкноти в 5 австралійських доларів замість зображення короля Чарльза.
Про це пише Financial Times.
«Британські королівські особи з’являлися на валюті країни ще з часів австралійського фунта, але смерть королеви Єлизавети II минулого року викликала заклики прибрати зображення монарха з банкноти номіналом 5 австралійських доларів», — нагадує газета.
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Резервний банк Австралії заявив у четвер, що король Чарльз не буде зображений на банкноті в майбутньому, а банкнота буде перероблена з метою включення зображення, що представляє корінні громади країни.
Центробанк проконсультувався з урядом щодо змін, які, як очікується, набудуть чинності через кілька років.
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Нові банкноти у 5 австралійських доларів будуть виконані у дизайні, присвяченому культурі та історії перших австралійців. На іншому боці банкноти, як і раніше, буде зображено австралійський парламент.
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Австралійський республіканський рух вважає, що використання зображення британського монарха на валюті Австралії у 2023 році «уже не виправдане». Британський монарх в Австралії вважається офіційним главою держави, він призначає генерал-губернатора як представника корони в країні, хоча ця посада є церемоніальною.
Портрет Єлизавети II був затверджений для полімерної банкноти у 5 австралійських доларів у 1992 році.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Фінансовий клуб
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