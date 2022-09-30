У Британії виводять з обігу деякі паперові банкноти: що з ними робити — Finance.ua

У Британії виводять з обігу деякі паперові банкноти: що з ними робити Вчора 09:16 — Світ

30 вересня стане останнім днем використання в обігу паперових банкнот номіналом 20 і 50 фунтів стерлінгів. Їх замінюють на пластикові версії. Банкноти 5 і 10 фунтів стерлінгів перестали бути законним платіжним засобом у 2017 та 2018 роках відповідно.

Банк Англії (центробанк Сполученого королівства) попереджав про такий перехід тричі: рік тому, за 100 днів до цього та минулого тижня.

Паперові банкноти номіналом 20 і 50 фунтів стерлінгів, випущені в Шотландії, та паперові банкноти номіналом 20 фунтів стерлінгів, випущені в Північній Ірландії, також буде вилучено з обігу після 30 вересня.

Агентство Bloomberg опублікувало відповіді на питання, пов’язані з із цією подією.

Чи можна обміняти старі банкноти

Багато великих банків по всій Великій Британії нададуть змогу клієнтам вносити паперові банкноти на свої рахунки. Обмін на полімерні банкноти також можливий у будь-який час у Банку Англії.

Обмін можливий лише в штаб-квартирі Банку в Лондоні. Банк також дозволяє обмін поштою (до 300 фунтів) для тих, кому нові банкноти не потрібні терміново.

Скільки коштує обмін банкнот

Банк Англії не стягує плату або комісію за послугу, але будь-яка участь в обміні банку клієнта чи посередників може спричинити витрати.

Чому на нових пластикових банкнотах зображено королеву Єлизавету ІІ

Обидві полімерні версії, що перебувають в обігу, з’явилися до смерті королеви: номіналом 20 фунтів стерлінгів — 20 лютого 2020 року, а 50 фунтів стерлінгів — 23 червня 2021 року. Банк Англії представить оновлений дизайн банкнот із зображенням короля Карла III до кінця 2022 року для всіх поточних полімерних версій. Очікується, що вони надійдуть в обіг до середини 2024 року.

У чому переваги полімерних банкнот

Полімер є тонким і гнучким матеріалом, стійким до забруднень і вологи. Застосування пластику дає змогу використовувати на нових банкнотах більше елементів захисту, як-от прозорі секції та голограми. Банк Англії очікує, що цей міцніший матеріал прослужить принаймні вдвічі довше, ніж папір.

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