Банки з Волл-стріт прогнозують, що фунт зрівняється з доларом до кінця року — Finance.ua

Банки з Волл-стріт прогнозують, що фунт зрівняється з доларом до кінця року Вчора 20:25 — Валюта

Ще один чільний американський банк, Bank of America, прогнозує падіння курсу фунта до паритету з доларом на тлі нестабільності британської економіки в останній тиждень.

Про це повідомляє Bloomberg

Стратег BoA Камаль Шарма в записці для клієнтів пише, що «чорнові» розрахунки наслідків нової фіскальної політики британського уряду не сприяли зміцненню довіри інвесторів до Британії. За його словами, зростання витрат на запозичення створюють навантаження на державні фінанси.

Bank of America став третім з банків Волл-стріт, хто рекомендує зробити ставку на паритет фунта до кінця року. Раніше аналогічі рекомендації опублікували у Morgan Stanley і Citigroup Inc. Шарма сказав, що підвищена інфляція в поєднанні зі стагнацією економіки буде надалі пригнічувати фунт, який наразі торгується на рівні близько 1,08 долара після досягнення рекордного мінімуму в понеділок.

Попри це, британський уряд продовжує дотримуватися своїх фіскальних планів, а прем’єр-міністерка країни Ліз Трасс захищає свою політику скорочення податків. «Розпродаж» держоблігацій інвесторами вона пов’язує зі світовими економічними чинниками тиску.

Економічна Правда За матеріалами:

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