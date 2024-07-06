Audi відкликає більше 10 тисяч електрокарів e-tron GT через несправність гальмівної системи — Finance.ua

Audi відкликає більше 10 тисяч електрокарів e-tron GT через несправність гальмівної системи Сьогодні 04:15 — Технології&Авто

Audi відкликає більше 10 тисяч електрокарів e-tron GT через несправність гальмівної системи

Нещодавно компанія Porsche відкликала понад 30 тис. електрокарів Taycan через проблеми з гальмівною системою, і тепер аналогічна проблема виявлена ​​у моделей Audi e-tron GT та RS e-tron GT. Нагадаємо, ці авто уніфіковані між собою за деякими вузлами та агрегатами.

Згідно з даними з повідомлення від Національного управління безпеки дорожнього руху (NHTSA), у порушених Audi e-tron GT і RS e-tron GT передні гальмівні шланги можуть тріскатися через зайвий вигин і напругу матеріалу.

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При утворенні тріщин починає витікати гальмівна рідина, що може призвести до збільшення ходу педалі гальма, збільшення гальмівного шляху і навіть відмову передніх гальм у разі повного витоку рідини.

При цьому система попередження про низький рівень гальмівної рідини має спрацювати та попередити власника про проблему. Під відкличну кампанію підпадають Audi e-tron GT та RS e-tron GT у США та Канаді. Зачеплено екземпляри 2022−2024 років випуску. Усього в США відкликано 9 653 автомобілі, а в Канаді — 536 автомобілів.

Поки що Audi отримала лише два гарантійні запити, пов’язані з цією проблемою, і не має інформації про травми чи аварії.

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Найближчим часом власники згаданих автомобілів отримають сповіщення про відкликання. Дилери безкоштовно замінять передні гальмівні шланги на нові.

Напередодні компанія Audi представила найпотужніший Q8 із двигуном внутрішнього згоряння за всю історію моделі.

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Ampercar За матеріалами:

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