Представлено найпотужніший кросовер Audi RS Q8 (фото) — Finance.ua
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Представлено найпотужніший кросовер Audi RS Q8 (фото)

Технології&Авто
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Представлено найпотужніший кросовер Audi RS Q8 (фото)
Представлено найпотужніший кросовер Audi RS Q8 (фото), Фото: Audi
Презентовано новий Audi RS Q8. Заряджений кросовер пройшов модернізацію услід за стандартним Q8, а також отримав нову потужну версію Performance.
Подробиці новинки розкрили на офіційному сайті Audi.
Фото: Audi
Фото: Audi
Стандартний кросовер Audi RS Q8 зберігає 600-сильний V8 твін-турбо об’ємом 4,0 л, а от у варіанті Performance його віддачу збільшили до 640 к. с. і 850 Н∙м. Це найпотужніший кросовер Audi. Крім того, встановлено спортивний вихлоп.
Фото: Audi
Фото: Audi
Новий Audi RS Q8 Performance здатен розігнатися до 100 км/год за 3,6 с, а його максимальна швидкість може бути обмежена на 280 або 305 км/год. До того ж, він встановив новий рекорд кола на Нюрбургрингу серед кросоверів — 7 хв і 36,698 с.
У салоні Audi RS Q8 встановлені спортивні крісла та кермо. У оздобленні використані шкіра, алькантара та карбон.
Фото: Audi
Фото: Audi
Усі Audi RS Q8 2024 зберігають повний привід зі спортивним заднім диференціалом, керовані задні колеса, пневмопідвіску, та активні стабілізатори. У версії Performance встановлені карбоново-керамічні гальма діаметром 440 мм спереду та 370 мм ззаду.
Відрізнити новий Audi RS Q8 можна за зміненою передньою частиною. Варіант Performance також отримав карбоновий декор і 22-дюймові диски.
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За матеріалами:
Фокус
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